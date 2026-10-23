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Comment obtenir des billets pour Chakhtar Donetsk - Sporting CP : prix des places en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Shakhtar Donetsk affronte le Sporting CP en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2008. Chaque rencontre s’était soldée par une victoire 1-0 de l’équipe visiteuse.

Le Sporting CP aborde ce match sur une série de cinq rencontres sans défaite, marquée notamment par une victoire 3-1 contre Galatasaray en Ligue des champions et un succès 4-0 contre Rio Ave.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Shakhtar Donetsk contre Sporting CP, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Shakhtar Donetsk et Sporting CP ?

Le coup d’envoi de Shakhtar Donetsk contre Sporting CP sera donné le mardi 3 novembre 2026 à Stamford Bridge, à Londres.

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Stamford Bridge

Comment acheter des billets pour Shakhtar Donetsk contre Sporting CP en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Shakhtar Donetsk et Sporting CP, qui se déroulera à Stamford Bridge, à Londres, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  • Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez consulter les sites officiels du FC Shakhtar Donetsk et du Sporting CP pour les mises en vente initiales, les ventes réservées aux membres et les places directement proposées par les billetteries des clubs.
  • Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées officiellement par les clubs sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets standard sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Shakhtar Donetsk contre Sporting CP en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Shakhtar Donetsk et Sporting CP varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billets standard : Pour des places classiques en tribune supérieure ou inférieure, les prix vont généralement d’environ 45 € à 140 €.
  • Places réservées aux membres / catégories de places : Les places spécialement réservées aux membres coûtent généralement entre 60 € et 160 €, selon leur proximité exacte avec le terrain.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

  • Places en tribune supérieure / derrière les buts : Les billets les moins chers sur les plateformes de revente commencent autour de 50 € à 90 € pour une vue depuis la tribune supérieure ou derrière les buts.
  • Places centrales le long de la ligne de touche : Les places offrant une vue de catégorie intermédiaire ou supérieure le long de la ligne de touche coûtent généralement de 100 € à 250 €.
  • Formules VIP et hospitalité : Les prestations d’hospitalité haut de gamme et l’accès aux salons privés coûtent de 160 € à 400 € et plus, selon les services inclus dans la formule.

Shakhtar Donetsk contre Sporting CP en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Shakhtar Donetsk et du Sporting CP

Shakhtar Donetsk a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec sept buts marqués et quatre encaissés. Ses deux dernières sorties se sont soldées par des victoires en Premier League, 3-0 contre LNZ Cherkasy et 2-0 contre Chornomorets Odesa. Sa seule défaite sur cette période remonte à la fin du mois d’août, 2-0 contre Polissya Zhytomyr.

Le Sporting CP compte trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matches, avec dix buts marqués et trois encaissés. Son résultat le plus marquant est une victoire 3-1 contre Galatasaray en Ligue des champions. Il a également battu Rio Ave 4-0 à l’extérieur. Le Sporting n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

SHK

SHK - Forme

LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
INT
D1-0
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SCP

SCP - Forme

FAM
N1-1
ARO
N2-2
BRA
V1-3
RCL
V0-2
LAS
D2-3
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Shakhtar Donetsk contre Sporting CP : les précédentes confrontations

Shakhtar Donetsk et le Sporting CP se sont déjà affrontés deux fois, en octobre et novembre 2008, à chaque fois en Ligue des champions de l’UEFA. Chaque match a été remporté par l’équipe visiteuse : Shakhtar s’est imposé 1-0 à Lisbonne, puis le Sporting a gagné 1-0 lors du match retour. Les deux clubs comptent donc une victoire chacun, et il s’agira de leur première rencontre depuis près de vingt ans.

Face à face

Shakhtar DonetskNulSporting CP
0
0
2
Ligue des Champions
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
FDM
0Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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