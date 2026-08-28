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Comment obtenir des billets pour Celta Vigo - Racing Santander : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Celta Vigo affronte le Racing Santander en Liga. Voici comment obtenir vos billets

Le Celta Vigo affronte le Racing Santander le mercredi 20 septembre 2026 à l'Abanca Balaidos, à Vigo.

Le Celta Vigo cherchera à capitaliser sur l'avantage du terrain devant ses supporters à Balaídos. De son côté, le Racing Santander se rend en Galice avec l'objectif de prendre de précieux points à l'extérieur afin de renforcer sa campagne en championnat.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Celta Vigo - Racing Santander, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Celta Vigo - Racing Santander en Liga ?

Celta Vigo - Racing Santander se déroule à l'Abanca Balaidos, à Vigo.

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Comment acheter des billets pour Celta Vigo - Racing Santander en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Celta Vigo - Racing Santander via plusieurs options officielles et autorisées :

  • Site officiel du RC Celta Vigo : La principale source de billets officiels pour les matches à domicile est le portail billetterie du RC Celta. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes par e-mail concernant les dates de mise en vente, les prix et les préventes directement via le site.
  • Billetterie de l'Estadio Abanca Balaídos : Les billets peuvent être achetés en personne aux guichets physiques (Taquillas) du stade Abanca Balaídos à Vigo à l'approche du jour du match, sous réserve de disponibilité.
  • Partenaires officiels voyage et hospitalité : Des plateformes de voyage sportif autorisées proposent des forfaits officiels pour le jour du match, comprenant notamment des options billet + hôtel.
  • Billets pour les supporters visiteurs : Si vous soutenez le Racing Santander, les billets du secteur visiteurs sont strictement gérés et attribués directement par le Racing Santander via les canaux officiels de billetterie du club.
  • Marché secondaire : Si le match affiche complet via les canaux officiels ou si vous avez besoin d'options de dernière minute, des plateformes secondaires de revente comme StubHub offrent des solutions alternatives pour acheter des billets.

Combien coûtent les billets de Liga pour Celta Vigo - Racing Santander ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre le Celta Vigo et le Racing Santander varient selon que vous achetez des billets au prix facial via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente.   

  • Billets officiels au prix facial (portail de vente du club et billetterie du stade) :
    • Derrière les buts (Gol / Marcador) : 30 € à 50 €   
    • Tribunes latérales inférieure et supérieure (Tribuna / Río) : 50 € à 90 €   
    • VIP et hospitalité : 150 € à 300 €+   

Celta Vigo - Racing Santander en Liga : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Celta Vigo - Racing Santander

Le Celta Vigo est invaincu lors de ses cinq derniers matches, avec deux victoires et trois nuls. Son résultat le plus récent est un match nul 0-0 à Valence en Liga le 22 août, et auparavant il avait fait match nul 1-1 contre le SSC Napoli lors d'un match amical de pré-saison. Sa prestation la plus convaincante sur cette série a été une victoire 4-1 contre Sassuolo. Le Celta a inscrit cinq buts et en a concédé trois sur ces cinq rencontres, les deux nuls consécutifs lors de ses deux matches les plus récents constituant la seule légère ombre au tableau dans une période autrement solide.

Le Racing Santander a eu du mal à trouver de la régularité, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie compétitive la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre Getafe en Liga le 23 août, et il a été tenu en échec sur le score de 2-2 par Villarreal la semaine précédente. L'unique victoire de cette série est venue lors d'un match amical de pré-saison contre le Sporting Gijon, remporté 4-1. Le Racing a encaissé dans chacun de ses cinq matches, y compris lors d'une défaite 3-0 contre Wolverhampton Wanderers pendant l'été.

CEL

CEL - Forme

ATH
D0-2
RSO
N0-0
GET
N1-1
MAL
N1-1
OMO
D1-0
But marqué (encaissé)
2/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SAN

SAN - Forme

GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
ALA
V2-1
BAR
D7-2
But marqué (encaissé)
9/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Celta Vigo - Racing Santander : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Copa del Rey le 5 janvier 2025, lorsque le Celta Vigo s'est imposé 3-2 à l'extérieur face au Racing Santander. Avant cela, les deux équipes s'étaient affrontées pour la dernière fois en Liga en février 2007, lorsqu'elles avaient fait match nul 2-2 à l'Abanca Balaidos. Sur les cinq dernières confrontations directes enregistrées, le Celta possède le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour le Racing et deux nuls sur ces cinq rencontres.

Face à face

Celta VigoNulRacing Santander
2
2
1
Coupe du Roi
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
FDM
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FDM
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FDM
7Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Celta Vigo - Racing Santander

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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