Le Celta Vigo affronte le Racing Santander le mercredi 20 septembre 2026 à l’Abanca Balaidos, à Vigo.

Le Celta Vigo cherchera à capitaliser sur l’avantage du terrain devant ses supporters à Balaídos. De son côté, le Racing Santander se rend en Galice avec l’objectif de prendre de précieux points à l’extérieur pour renforcer sa campagne en championnat.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Celta Vigo - Racing Santander, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Celta Vigo - Racing Santander en Liga ?

Celta Vigo - Racing Santander a lieu à l’Abanca Balaidos, à Vigo.

LaLiga - Journée 7 19 sept. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Comment acheter des billets pour Celta Vigo - Racing Santander en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Celta Vigo - Racing Santander via plusieurs options officielles et autorisées :

Site officiel du RC Celta Vigo : La principale source pour les billets officiels des matches à domicile est le portail billetterie du RC Celta. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes par e-mail concernant les dates de mise en vente, les prix et les préventes directement via le site.

Guichets de l’Estadio Abanca Balaídos : Les billets peuvent être achetés en personne aux guichets physiques (Taquillas) du stade Abanca Balaídos à Vigo à l’approche du jour du match, sous réserve de disponibilité.

Partenaires officiels voyage et hospitalité : Des plateformes de voyage sportif autorisées proposent des packs officiels pour le jour du match, comprenant notamment des billets et des options d’hôtel.

Billets pour les supporters visiteurs : Si vous soutenez le Racing Santander, les billets du parcage visiteurs sont strictement gérés et attribués directement par le Racing Santander via les canaux officiels de billetterie du club.

Marché secondaire : Si le match affiche complet sur les canaux officiels ou si vous avez besoin d’options de dernière minute, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent des solutions alternatives pour acheter des billets.

Combien coûtent les billets pour Celta Vigo - Racing Santander en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre le Celta Vigo et le Racing Santander varient selon que vous achetiez des billets au prix facial via les canaux officiels du club ou sur des plateformes de revente secondaires.

Billets officiels au prix facial (portail de vente du club et guichets du stade) :

Derrière les buts (Gol / Marcador) : 30 € à 50 € Tribunes latérales inférieure et supérieure (Tribuna / Río) : 50 € à 90 € VIP et hospitalité : 150 € à 300 €+



Celta Vigo - Racing Santander en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Celta Vigo et du Racing Santander

Le Celta Vigo est resté invaincu lors de ses cinq derniers matches, avec deux victoires et trois nuls. Son résultat le plus récent est un match nul 0-0 à Valence en Liga le 22 août, et auparavant, il avait fait 1-1 contre le SSC Napoli lors d’un match amical de pré-saison. Sa performance la plus convaincante sur cette série a été une victoire 4-1 contre Sassuolo. Le Celta a marqué cinq buts et en a concédé trois sur ces cinq rencontres, les deux nuls consécutifs lors de ses deux matches les plus récents constituant la seule légère ombre au tableau dans une période autrement solide.

Le Racing Santander a eu du mal à trouver de la constance, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie compétitive la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre Getafe en Liga le 23 août, et il avait été tenu en échec 2-2 par Villarreal la semaine précédente. L’unique victoire de cette série est intervenue lors d’un amical de pré-saison contre le Sporting Gijon, remporté 4-1. Le Racing a encaissé dans chacun de ces cinq matches, dont une défaite 3-0 contre Wolverhampton Wanderers durant l’été.

Celta Vigo - Racing Santander : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Copa del Rey le 5 janvier 2025, lorsque le Celta Vigo s’est imposé 3-2 à l’extérieur contre le Racing Santander. Avant cela, les deux équipes s’étaient affrontées pour la dernière fois en Liga en février 2007, avec un match nul 2-2 à l’Abanca Balaidos. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, le Celta présente un meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour le Racing et deux nuls sur ces cinq rencontres.