Le Celta Vigo reçoit Levante le dimanche 8 novembre 2026 à l’Abanca Balaídos, à Vigo.

Historiquement, le RC Celta de Vigo a eu l’avantage dans cette affiche de Liga, avec 12 victoires contre 5 pour le Levante UD lors de leurs 20 dernières confrontations officielles. Leur plus récente rencontre officielle a eu lieu en mai 2026, lorsque Levante s’est imposé 3-2 à l’extérieur, à l’Estadio de Balaídos, au terme d’un match spectaculaire.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Celta Vigo-Levante, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Liga entre Celta Vigo et Levante ?

Celta Vigo-Levante aura lieu à l’Abanca Balaídos, à Vigo, le dimanche 8 novembre 2026.

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Comment acheter des billets pour Celta Vigo-Levante en Liga ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Celta Vigo et Levante à l’Abanca Balaídos, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct consiste à passer par le site officiel du RC Celta de Vigo, qui propose des billets classiques, des places dans les espaces du club et des formules comprenant billet et hôtel.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Celta Vigo-Levante en Liga ?

Les prix des billets pour le prochain match de Liga entre le RC Celta de Vigo et le Levante UD à l’Estadio de Balaídos varient selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Billets classiques et places en tribune haute : Les billets standard commencent généralement autour de 35 € à 45 € pour les places situées dans les parties hautes ou derrière les buts, notamment dans les secteurs Gol ou Anillo.

Les billets standard commencent généralement autour de pour les places situées dans les parties hautes ou derrière les buts, notamment dans les secteurs Gol ou Anillo. Places latérales et à mi-hauteur : Les places dans les tribunes latérales coûtent généralement entre 60 € et 100 € , selon leur proximité exacte avec le terrain.

Les places dans les tribunes latérales coûtent généralement entre , selon leur proximité exacte avec le terrain. Places premium et prestations d’accueil : Les formules VIP, les salons d’accueil VIP ou les places en tribune centrale (Tribuna/Preferencia) peuvent coûter de 120 € à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Revente de places à petit prix ou en tribune haute : Pour ce match précis, les premiers prix affichés vont d’environ 30 € à 55 € .

Pour ce match précis, les premiers prix affichés vont d’environ . Revente de places en tribune latérale : Les places standard à mi-hauteur coûtent généralement entre 80 € et 150 € en moyenne.

Les places standard à mi-hauteur coûtent généralement entre en moyenne. Revente de places très demandées ou premium : Selon les disponibilités à l’approche du match, les places premium en tribune latérale ou les places VIP peuvent coûter en moyenne plus de 200 € à 250 €.

Celta Vigo-Levante en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Celta Vigo et de Levante

Le Celta Vigo aborde ce match avec un bilan récent contrasté : une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une large victoire 5-0 contre le Racing Santander en Liga, après une défaite 1-0 face à l’Omonia Nicosie en Ligue Europa. Trois de ses quatre derniers matches de championnat avant cette victoire s’étaient terminés par un nul, signe d’une équipe difficile à battre, mais sur laquelle il est tout aussi difficile de miser.

Les cinq derniers matches de Levante dressent un tableau plus compliqué. L’équipe de Castro compte une victoire, deux nuls et deux défaites, ces deux revers consécutifs en Liga constituant sa principale préoccupation. Elle s’est inclinée 3-1 contre Villarreal puis 4-2 face à Barcelone lors de ses deux dernières sorties, encaissant sept buts au total. Sa seule victoire sur cette période, un succès 5-2 contre le Real Betis fin août, semble désormais lointaine au vu des résultats qui ont suivi.

Celta Vigo-Levante : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur une victoire 2-3 de Levante à Balaídos en mai 2026, un résultat qui a déjoué la tendance récente de cette affiche. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Celta Vigo présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Levante et un match nul. La victoire 2-0 du Celta à domicile en avril 2021 et son succès 2-1 sur le terrain de Levante en novembre 2025 témoignent de son avantage habituel, même si la victoire de Levante plus tôt cette année montre que l’écart entre les deux équipes n’est pas immuable.