Le Celta Vigo affronte le Deportivo Alavés le dimanche 18 octobre 2026 à l’Abanca Balaídos de Vigo.

Leur précédente rencontre à Balaídos, en mars 2026, avait donné lieu à un match spectaculaire et prolifique, avec une victoire du Deportivo Alavés face au Celta Vigo dans un thriller conclu sur le score de 4-3. Le Deportivo Alavés possède l’avantage dans les confrontations directes récentes en championnat, avec trois victoires lors de ses cinq derniers duels contre le Celta.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Celta Vigo - Deportivo Alaves, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date et à quelle heure a lieu le coup d’envoi de Celta Vigo - Deportivo Alaves en Liga ?

Celta Vigo - Deportivo Alaves se joue à l’Abanca Balaídos de Vigo, le dimanche 18 octobre 2026.

LaLiga - Journée 9 18 oct. 2026 - 10:15 Abanca Balaidos

Comment acheter des billets pour Celta Vigo - Deportivo Alaves en Liga ?

Des billets pour Celta Vigo - Deportivo Alavés sont disponibles via les canaux officiels et secondaires avant leur rencontre du 18 octobre à l’Estadio Abanca Balaídos. Suivez ces étapes :

1. Billetterie officielle du club

Pour obtenir des billets grand public directement via le vendeur principal, rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du RC Celta. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public 1 à 2 semaines avant le jour du match, les membres du club et les abonnés bénéficiant d’un accès prioritaire avant l’ouverture générale.

2. Plateformes du marché secondaire

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHubproposent des places mises en ligne par des abonnés et des revendeurs. Gardez à l’esprit que les prix sur les plateformes secondaires peuvent varier au-dessus ou en dessous de la valeur faciale selon la demande globale.

3. Achat au guichet

Les billets pour le grand public peuvent aussi être achetés en personne aux guichets de l’Estadio Abanca Balaídos à Vigo avant le coup d’envoi, à condition que le match ne soit pas complètement à guichets fermés.

Combien coûtent les billets pour Celta Vigo - Deportivo Alaves en Liga ?

Les billets grand public pour Celta Vigo - Deportivo Alavés varient en fonction de la tribune choisie, de la catégorie de siège et du canal d’achat.

1. Billetterie officielle du club

Pour obtenir des billets grand public directement via le vendeur principal, rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du RC Celta. Les billets officiels à leur valeur faciale sont généralement mis en vente pour le grand public 1 à 2 semaines avant le jour du match, les membres du club et les abonnés bénéficiant d’un accès prioritaire avant l’ouverture générale.

Gol (tribune derrière le but) : 25 € à 35 €

Marcador (tribune de virage supérieure et inférieure) : 35 € à 50 €

Río (tribune latérale) : 40 € à 75 €

Tribuna (tribune latérale principale) :60 € à 90 €

2. Plateformes du marché secondaire

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHubproposent des places mises en ligne par des abonnés et des revendeurs. Gardez à l’esprit que le prix des billets sur les plateformes secondaires peut varier au-dessus ou en dessous de la valeur faciale en fonction de la demande globale du marché.

Section Gol : 55 € à 80 €

Section Río Baixo / Río Alto : 85 € à 120 €

Section Tribuna Central / Premium :100 € à 150 €+

Celta Vigo - Deportivo Alaves en Liga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Celta Vigo et du Deportivo Alaves

Le Celta Vigo n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec trois nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre l’Omonia Nicosie en Ligue Europa le 16 septembre, et le club a aussi fait match nul 1-1 contre Malaga lors de sa dernière sortie en Liga. Plus tôt dans cette série, le Celta a fait match nul 1-1 contre Getafe et 0-0 contre la Real Sociedad avant de s’incliner 0-2 face à l’Athletic Bilbao. Il a marqué quatre buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Le Deportivo Alaves a remporté deux matches, fait un nul et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Liga. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Valence le 15 septembre, après une défaite 2-1 face au Racing Santander trois jours plus tôt. Avant ce passage à vide, Alaves avait battu Osasuna 5-2 et Villarreal 1-0 lors de deux sorties consécutives. Sur ces cinq matches, le club a marqué neuf buts et en a encaissé cinq.

Celta Vigo - Deportivo Alaves : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 22 mars 2026, lorsque le Celta Vigo recevait Alaves à l’Abanca Balaidos et s’est incliné 3-4. Avant cela, Alaves s’était imposé 1-0 à domicile en novembre 2025, tandis que les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à Mendizorroza en janvier 2025. Sur les cinq dernières confrontations de Liga enregistrées, Alaves présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour le Celta, pour un match nul.