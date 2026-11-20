Cardiff City reçoit Southampton le samedi 12 Desember 2026 au Cardiff City Stadium, à Cardiff.

Lors de leurs confrontations en Championship en 2023-2024, Southampton s’est imposé 2-0 à St Mary’s, avant que Cardiff City ne renverse la situation pour l’emporter 2-1 dans la capitale galloise. Leur dernière confrontation a eu lieu au deuxième tour de l’EFL Cup 2024-2025, avec une victoire de Southampton 5-3 au terme d’un match spectaculaire au Cardiff City Stadium.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Cardiff City-Southampton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Cardiff City-Southampton en Championship ?

Le coup d’envoi de Cardiff City-Southampton sera donné le samedi 12 Desember 2026 au Cardiff City Stadium, à Cardiff.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Comment acheter des billets pour Cardiff City-Southampton en Championship ?

Pour acheter des billets pour ce match de Championship entre Cardiff City et Southampton, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels de Cardiff City : Si vous soutenez l’équipe à domicile pour ce match au Cardiff City Stadium, vous pouvez acheter vos billets directement sur la billetterie officielle de Cardiff City ou via l’application officielle du club.

Si vous soutenez l’équipe à domicile pour ce match au Cardiff City Stadium, vous pouvez acheter vos billets directement sur la billetterie officielle de Cardiff City ou via l’application officielle du club. Contingent visiteurs de Southampton FC : Si vous faites le déplacement pour soutenir Southampton, le club dispose d’un contingent de billets réservé aux visiteurs, généralement d’environ 3 200 places. Ces billets sont vendus directement sur le site officiel de billetterie de Southampton ou par téléphone auprès de sa billetterie, avec des périodes de priorité déterminées par les points de fidélité acquis lors des déplacements et le statut d’abonné.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Cardiff City-Southampton en Championship ?

Voici le détail des prix estimés pour ce match de Championship entre Cardiff City et Southampton :

1. Canaux officiels des clubs

Contingent visiteurs de Southampton (Cardiff City Stadium) : Les billets officiels pour les supporters de Southampton en déplacement coûtent 32 £ pour les adultes, 24 £ pour les plus de 60 ans, 20,50 £ pour les supporters de 16 à 21 ans et 16 £ pour les moins de 16 ans. Les places accessibles aux adultes en fauteuil roulant coûtent 27 £ .

Les billets officiels pour les supporters de Southampton en déplacement coûtent pour les adultes, pour les plus de 60 ans, pour les supporters de 16 à 21 ans et pour les moins de 16 ans. Les places accessibles aux adultes en fauteuil roulant coûtent . Billets pour les supporters de Cardiff City et places ordinaires : Les prix se situent généralement entre 20 et 50 £ pour une place ordinaire, selon la tribune et les réductions liées à l’âge. Les catégories très demandées et les prestations haut de gamme coûtent toutefois davantage.

Les prix se situent généralement entre pour une place ordinaire, selon la tribune et les réductions liées à l’âge. Les catégories très demandées et les prestations haut de gamme coûtent toutefois davantage. Formules d’hospitalité : Les prix vont de 90 à plus de 150 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo affichent des prix qui dépendent de la demande :

Places ordinaires à la revente : Les prix commencent généralement autour de 50 à 78 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Places centrales et haut de gamme à la revente : Les prix se situent généralement entre 90 et plus de 145 £ .

Les prix se situent généralement entre . Surclassements VIP et hospitalité à la revente : Les prix vont de 150 à plus de 250 £.

Cardiff City-Southampton en Championship : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Cardiff City et de Southampton

Cardiff City compte deux victoires, un nul et une défaite lors de ses quatre derniers matches de Championship disputés. Son résultat le plus récent est une victoire 5-4 contre Burnley le 7 novembre. Avant cela, Cardiff avait fait match nul 3-3 contre West Ham United et perdu 3-0 face à Wolverhampton Wanderers. Le club a inscrit 11 buts et en a encaissé sept lors de ses cinq dernières sorties, signe d’une série de matches ouverts et riches en buts.

Southampton a remporté deux de ses cinq derniers matches de Championship, pour deux nuls et une défaite. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Preston North End le 7 novembre, qui a mis fin à une série comprenant des victoires contre Queens Park Rangers (4-1) et West Ham United (3-2 à l’extérieur). Southampton a marqué huit buts et en a encaissé cinq au cours de ces cinq rencontres.

Cardiff City-Southampton : Historique récent des confrontations

La dernière rencontre entre Cardiff City et Southampton s’est déroulée en Carabao Cup le 28 août 2024, lorsque Southampton s’est imposé 5-3 au Cardiff City Stadium. En Championship, Cardiff avait gagné 2-1 à domicile en avril 2024, tandis que Southampton l’avait emporté 2-0 à St Mary’s en décembre 2023. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, toutes compétitions confondues, Southampton compte trois victoires et Cardiff une. Un résultat est également répertorié pour un match amical disputé en 2021, remporté 4-0 par Southampton.