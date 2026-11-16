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Comment obtenir des billets pour Burnley-Preston North End : prix en Championship, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Burnley affronte Preston North End en Championship. Voici comment obtenir vos billets.

Burnley reçoit Preston North End le dimanche 6 décembre 2026 à Turf Moor, à Burnley.

Leur dernière rencontre officielle a eu lieu en FA Cup en mars 2025, à Deepdale, où Preston s’est imposé 3-0 face à son rival du Lancashire. Avant ce match de FA Cup, leurs deux confrontations de Championship lors de la saison 2024-2025 s’étaient toutes deux soldées par des matches nuls et vierges.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Burnley contre Preston North End, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Burnley contre Preston North End en Championship ?

Burnley contre Preston North End à Turf Moor, à Burnley, le dimanche 6 décembre 2026.

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Championship - Journée 19
Turf Moor

Comment acheter des billets pour Burnley contre Preston North End en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Burnley et Preston North End, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle des clubs : Achetez vos billets directement sur la billetterie officielle de Burnley FC. Les abonnés et les membres bénéficient d’un accès prioritaire aux billets pour les matches à domicile à Turf Moor. Les supporters de Preston North End doivent acheter les billets qui leur sont réservés directement auprès de la billetterie officielle du club de Preston pour prendre place dans la tribune visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Burnley contre Preston North End en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre Burnley et Preston North End :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billets adultes standard : de 30 £ à 45 £
  • Billets à tarif réduit (seniors et jeunes adultes) : de 20 £ à 30 £
  • Billets jeunes (moins de 18 ans) : de 10 £ à 15 £

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Places standard : de 70 £ à 88 £
  • Places de choix en tribune latérale ou dans la partie basse : de 105 £ à 134 £

Burnley contre Preston North End en Championship : tout ce qu’il faut savoir

Burnley contre Preston North End : la forme des équipes

Burnley compte une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 à domicile contre Queens Park Rangers le 3 novembre. Elle faisait suite à un match nul et vierge face à Portsmouth. Une lourde défaite 4-1 à domicile contre Lincoln City fin octobre reste le point bas de cette série.

Preston connaît de grandes difficultés depuis quelques semaines, avec un seul match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-2 contre Sheffield United le 3 novembre. Plus tôt dans cette série, Preston avait perdu 4-0 contre Birmingham City et 4-1 contre Wrexham. Au total, le club a encaissé 14 buts en cinq matches et n’en a marqué que six.

BUR

BUR - Forme

WOL
D1-2
LIN
D4-1
POR
N0-0
QPR
N1-1
CAC
D5-4
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PNE

PNE - Forme

WRE
D4-1
WBA
N1-1
STK
D2-0
SHU
D2-3
SOU
V1-0
But marqué (encaissé)
5/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Burnley contre Preston North End : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en FA Cup en mars 2025, lorsque Preston a battu Burnley 3-0 à Deepdale. Auparavant, leur match de Championship de février 2025 s’était terminé sur un score de 0-0, tout comme le match aller à Turf Moor en octobre 2024. Sur leurs cinq dernières confrontations, Preston présente le meilleur bilan, avec deux victoires, deux matches nuls et une défaite. La victoire 3-0 de Burnley à domicile en février 2023 fait exception.

Face à face

BurnleyNulPreston
1
3
1
FA Cup
Preston badge
Preston
PNE
3
Burnley badge
Burnley
BUR
0
FDM
Championship
Preston badge
Preston
PNE
0
Burnley badge
Burnley
BUR
0
FDM
Championship
Burnley badge
Burnley
BUR
0
Preston badge
Preston
PNE
0
FDM
Championship
Burnley badge
Burnley
BUR
3
Preston badge
Preston
PNE
0
FDM
Championship
Preston badge
Preston
PNE
1
Burnley badge
Burnley
BUR
1
FDM
4Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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