Comment obtenir des billets pour Bristol City contre Swansea City : prix en Championship, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Bristol City reçoit Swansea City le samedi 5 desember 2026 à Ashton Gate, à Bristol.

Lors de leur dernière rencontre en championnat, en février 2026, Swansea City s’est imposé de justesse face à Bristol City (1-0). Avant cela, Bristol City avait livré une solide prestation à Ashton Gate en novembre 2025, battant Swansea City 2-0.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Bristol City contre Swansea City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Bristol City et Swansea City ?

Bristol City contre Swansea City, à Ashton Gate, à Bristol, le samedi 5 desember 2026.

Championship - Journée 19 5 déc. 2026 - 07:30 Ashton Gate

Comment acheter des billets pour le match de Championship entre Bristol City et Swansea City ?

Pour acheter des billets pour cette rencontre de Championship entre Bristol City et Swansea City, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur la billetterie officielle de Bristol City FC pour les places réservées aux supporters à domicile, ou auprès de Swansea City AFC pour les places réservées aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée standard sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Championship entre Bristol City et Swansea City ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour cette rencontre de Championship entre Bristol City et Swansea City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes au tarif standard : Généralement entre 25 £ et 40 £ .

Généralement entre . Billets à tarif réduit : À partir d’environ 15 £ à 25 £ .

À partir d’environ . Formules d’hospitalité et offres haut de gamme : Généralement à partir de 75 £ et jusqu’à plus de 150 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune derrière le but : À partir d’environ 104 £ .

À partir d’environ . Niveau inférieur de la tribune latérale : À partir d’environ 117 £ à 520 £.

Bristol City contre Swansea City en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Bristol City et de Swansea City

Bristol City compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches de Championship. Son résultat le plus récent est une défaite à domicile contre Wolverhampton Wanderers (1-2), après une victoire face à Bolton Wanderers (2-3). Au cours de cette série, Bristol City a également fait match nul avec Stoke City (0-0) et perdu contre Sheffield United et Blackburn Rovers, sur le score de 0-1 à chaque fois. Sur ces cinq rencontres, Bristol City a marqué trois buts et en a encaissé cinq.

Les cinq derniers matches de Championship de Swansea City se sont soldés par deux victoires et trois défaites. Son résultat le plus récent est une défaite contre Portsmouth (3-1), après une nette victoire face à Blackburn Rovers (4-0). Swansea City a également subi une lourde défaite contre Queens Park Rangers (5-0) et perdu face à West Ham United (0-1), après avoir battu Millwall (1-0) plus tôt dans cette série. Swansea a marqué neuf buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Bristol City contre Swansea City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Swansea City a battu Bristol City 1-0 à domicile en Championship. Sur les cinq dernières confrontations officielles entre les clubs, Bristol City s’est imposé deux fois, Swansea City deux fois et un match s’est terminé sur un nul. Leurs confrontations restent très disputées, aucune des deux équipes n’ayant réussi à prendre nettement l’ascendant ces dernières saisons.