Brighton & Hove Albion affronte Crystal Palace le dimanche 18 octobre 2026 à l’American Express Community Stadium de Brighton.

L’affiche entre Brighton & Hove Albion et Crystal Palace est connue sous le nom de derby de la M23, une rivalité féroce née d’intenses confrontations en championnat et en coupe à la fin des années 1970. Leur plus récente rencontre officielle, le 8 février 2026, a vu Crystal Palace s’imposer 1-0 à l’extérieur à l’American Express Stadium.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace en Premier League ?

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace débute à l’American Express Community Stadium de Brighton, le dimanche 18 octobre 2026.

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets pour Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace, suivez ces étapes générales via les canaux officiels des clubs :

Portails officiels de billetterie des clubs : Le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter des billets consiste à passer directement par les sites officiels de billetterie de Brighton & Hove Albion ou de Crystal Palace. Les supporters à domicile doivent acheter via le portail de Brighton, tandis que les fans visiteurs doivent passer par le quota officiel de Crystal Palace. Obtenir une adhésion au club : Les affiches très demandées comme le derby de la M23 sont rarement mises en vente générale. Devenir membre officiel du club, comme MyAlbion+ pour Brighton, vous donne un accès prioritaire aux fenêtres de vente avant que les billets restants ne soient ouverts au public. Vérifier les points de fidélité / ventes par paliers : Pour les matches de rivalité, la vente des billets se fait souvent par paliers selon les points de fidélité accumulés lors des rencontres précédentes. Surveillez les dates de mise en vente annoncées par les clubs pour savoir quand votre palier ouvre. Offres d’hospitalité : Si les billets grand public sont épuisés, l’achat d’offres officielles d’hospitalité pour le jour du match via le club hôte est une autre manière garantie d’obtenir une place, même si cela implique un prix plus élevé. Plateformes de billetterie secondaire : Les plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent souvent des places revendues si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets de Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace en Premier League ?

Les prix des billets pour la rencontre de Premier League Brighton & Hove Albion vs. Crystal Palace varient selon que vous les achetez via les canaux officiels des clubs ou auprès de revendeurs secondaires :

Valeur faciale et ventes officielles des clubs

Billets standard adulte : Les billets officiels pour le jour du match vendus directement par Brighton & Hove Albion vont généralement de 33 £ à 78 £ pour les adultes, selon la catégorie de place et le niveau du match.

Tarifs réduits et jeunes : Des tarifs réduits, généralement de 18 £ à 40 £ , sont disponibles pour les seniors (65+), les jeunes adultes (moins de 21 ans) et les juniors (moins de 18 ans).

Supporters visiteurs : Les quotas standard du parcage visiteurs pour les supporters de Crystal Palace suivent le plafond des billets visiteurs de Premier League, fixé à un maximum de 30 £ par billet adulte.

Hospitalité le jour du match

Offres d’hospitalité : Les options premium pour le jour du match, comme l’accès aux salons et les expériences de restauration à l’Amex Stadium, commencent autour de 222 £ par personne, selon le salon et le niveau de l’offre.

Revente secondaire et plateformes secondaires

Revente générale : En raison de la forte demande pour le derby de la M23, les billets grand public épuisés via les canaux officiels apparaissent souvent sur des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub à partir de 108 £ à 112 £+ .

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace en Premier League : tout ce que vous devez savoir

La forme de Brighton & Hove Albion et de Crystal Palace

Brighton présente un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 1-1 contre Leeds United en Premier League, après une défaite 4-3 face à Chelsea. Brighton a également enchaîné deux victoires 4-0 contre Tromsoe en qualifications de Conference League et Aston Villa en championnat. Sur ces cinq matches, Brighton a marqué 13 buts et en a encaissé six.

Les cinq derniers matches de Crystal Palace ont produit un bilan de 1 victoire, 0 nul et 3 défaites, même si son résultat le plus récent a été le plus convaincant. L’équipe de Sage a battu Middlesbrough 3-0 en Carabao Cup et avait auparavant dominé Fulham 3-2 en Premier League. Palace s’est incliné contre Manchester City 4-1, Everton 2-0 et Freiburg 3-0 lors d’un match amical de pré-saison. Le club a marqué neuf buts et en a encaissé 12 sur ces cinq sorties.

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 1-0 de Crystal Palace à l’Amex le 8 février 2026. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 0-0 à Selhurst Park en novembre 2025. Sur les cinq plus récentes confrontations de Premier League dans le jeu de données, Crystal Palace s’est imposé à trois reprises contre une victoire de Brighton, pour un nul. Palace a marqué cinq buts lors de ces rencontres, contre sept pour Brighton.