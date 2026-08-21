Comment obtenir des billets pour Brighton & Hove Albion - Leeds United : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Brighton a idéalement lancé sa campagne 2026/27 à l’American Express Stadium en écrasant Aston Villa 4-0. Sur le papier, affronter le tenant du titre de la Ligue Europa ressemblait à une entrée en matière très compliquée, mais les Seagulls ont démarré pied au plancher en inscrivant leurs quatre buts dans les 31 premières minutes.

Le prochain match à domicile de Brighton en Premier League sera contre Leeds United, le samedi 5 septembre, à l’occasion de la 3e journée.

Les performances impressionnantes sur la côte sud n’ont bien sûr rien de nouveau pour Brighton. L’équipe de Fabian Hürzeler a signé des victoires marquantes contre Manchester City, Liverpool et Chelsea la saison dernière.

Balayeront-ils aussi Leeds ? Vous pourriez être là pour le découvrir. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brighton & Hove Albion contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Brighton & Hove Albion contre Leeds United en Premier League ?

Brighton & Hove Albion contre Leeds United aura lieu à l’American Express Community Stadium de Brighton le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 h BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion contre Leeds United

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres d’hospitalité, le tout géré via le portail officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion contre Leeds United ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles situées dans les tribunes inférieures sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils comptent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés avec le maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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