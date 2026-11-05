Brighton & Hove Albion reçoit Newcastle United le dimanche 29 novembre 2026 à l’American Express Community Stadium.

Lors de leur dernière confrontation, le 2 mai 2026, Newcastle United s’est imposé 3-1 à St. James’ Park. Auparavant, Brighton & Hove Albion avait décroché une courte victoire 2-1 à domicile face à Newcastle en octobre 2025.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Brighton & Hove Albion contre Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Newcastle United ?

Brighton & Hove Albion contre Newcastle United, à l’American Express Community Stadium, le dimanche 29 novembre 2026.

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Newcastle United ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour ce match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Newcastle United :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus fiable et le plus sûr d’acheter des billets est de passer directement par la billetterie officielle de Brighton & Hove Albion pour les places réservées aux supporters locaux, ou par celle de Newcastle United pour les places du secteur visiteurs, si vous y êtes éligible grâce à un abonnement pour les déplacements ou à des points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Newcastle United ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Newcastle United :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques : Généralement entre 30 £ et 85 £ environ.

Généralement entre environ. Offres hospitalité officielles : Généralement à partir de 150 £ à plus de 300 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Billets classiques à la revente : Généralement à partir d’environ 68 £ pour des places dans les tribunes supérieures ou avec une vue réduite.

Généralement à partir d’environ pour des places dans les tribunes supérieures ou avec une vue réduite. Prix moyens sur le marché : Souvent autour de 129 £ à plus de 300 £.

Brighton & Hove Albion contre Newcastle United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brighton & Hove Albion et de Newcastle United

Brighton aborde cette rencontre avec un bilan récent contrasté : trois victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches, mais aussi une défaite 2-0 face à Liverpool en Premier League dimanche. Avant ce revers, Brighton affichait une belle forme sur la scène nationale, avec notamment une large victoire 5-0 contre Crystal Palace et un succès 2-0 à Sunderland. Les seuls autres points laissés en route au cours de cette série l’ont été lors d’un nul 0-0 contre Jablonec en Ligue Conférence, un match où Brighton a tenté 26 tirs sans marquer. Sur ces cinq rencontres, Brighton a montré sa capacité à marquer beaucoup, mais a encaissé des buts lors de deux de ses trois dernières sorties.

La forme récente de Newcastle est plus irrégulière. L’équipe de Jaissle a remporté deux matches, en a perdu deux, puis en a perdu un autre lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 sur le terrain de Crystal Palace dimanche. Ce succès est intervenu après deux défaites consécutives contre Aston Villa et un lourd revers 4-1 à Coventry City, signe de l’irrégularité de ses performances. Sa victoire 2-1 contre Hull City plus tôt dans cette série était encourageante, mais Newcastle a encaissé des buts lors de quatre de ses cinq derniers matches.

Brighton & Hove Albion contre Newcastle United : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mai 2026, lorsque Newcastle a battu Brighton 3-1 à domicile en Premier League. Brighton avait remporté le match précédent à l’American Express Community Stadium en octobre 2025, sur le score de 2-1, tandis que les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au même endroit en championnat en mai 2025. Newcastle a également battu Brighton 1-2 lors d’un match de FA Cup en mars 2025, Brighton s’imposant à l’extérieur, et Newcastle a décroché une victoire 1-0 à domicile en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations, chaque équipe compte deux victoires et un nul, signe d’un bilan équilibré.