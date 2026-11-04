Brighton & Hove Albion reçoit Brentford le dimanche 8 novembre 2026 à l’American Express Community Stadium, à Brighton.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, en février 2026, Brighton s’est imposé 2-0 sur la pelouse du Gtech Community Stadium grâce à des buts de Diego Gómez et Danny Welbeck. Avant cette rencontre, Brentford avait battu Brighton 4-2 à domicile en avril 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Brighton & Hove Albion contre Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Brentford ?

Le coup d’envoi de Brighton & Hove Albion contre Brentford sera donné le dimanche 8 novembre 2026 à l’American Express Community Stadium, à Brighton.

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Brentford ?

Pour acheter des billets pour le prochain match entre Brighton & Hove Albion et Brentford, plusieurs options principales s’offrent à vous selon que vous êtes membre du club ou non, ainsi que selon vos préférences :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen principal et le plus fiable d’acheter des billets au prix officiel est de passer directement par le portail de billetterie officiel de Brighton & Hove Albion. Attention toutefois : l’achat direct de billets nécessite généralement d’être membre du club, et les rencontres très demandées affichent rapidement complet.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Brentford ?

Le prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Brentford varie considérablement selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Places classiques (tarif adulte officiel) : Les billets standard coûtent généralement entre 30 £ et 95 £ , selon la zone des tribunes et la catégorie du match.

Les billets standard coûtent généralement entre , selon la zone des tribunes et la catégorie du match. Formules hospitalité : Les expériences VIP officielles les jours de match à l’American Express Stadium débutent aux alentours de 250 £ à plus de 500 £ par personne et comprennent l’accès à un salon ainsi qu’un repas avant le match.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard en revente : Les prix débutent généralement autour de 120 £ pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts.

Les prix débutent généralement autour de pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts. Places en tribune latérale et premium : Les places offrant une meilleure vue dans la partie basse des tribunes latérales coûtent généralement entre 150 £ et plus de 350 £ .

Les places offrant une meilleure vue dans la partie basse des tribunes latérales coûtent généralement entre . Revente de places VIP et de formules hospitalité : Les formules hospitalité haut de gamme ou les offres premium destinées aux entreprises dépassent fréquemment 1 000 £, selon les prestations comprises.

Brighton & Hove Albion contre Brentford en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brighton & Hove Albion et de Brentford

Brighton affiche un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-0 contre Arsenal en Premier League, un résultat qui a souligné ses qualités offensives cette saison. Durant cette série, Brighton a également battu Coventry City 5-0 à l’extérieur et Manchester United 3-2 en Carabao Cup. Sa seule défaite est survenue contre Chelsea, sur le score de 4-3 en Premier League, fin août. Sur ces cinq matches, Brighton a inscrit 14 buts et en a encaissé six, le bilan d’une équipe qui se crée facilement des occasions mais a montré quelques fragilités défensives.

Brentford affiche un bilan de 1 victoire, 3 nuls et 0 défaite lors de ses cinq derniers matches : le club est invaincu, mais a concédé trois matches nuls. Sa prestation la plus convaincante a été une victoire 3-0 contre Chelsea en Premier League, en septembre. Brentford a également fait match nul 2-2 contre l’AFC Bournemouth et a été tenu en échec 1-1 par Sunderland et Leeds United. Sur ces cinq rencontres, Brentford a inscrit huit buts et en a encaissé cinq, montrant sa capacité à mettre ses adversaires en difficulté, même s’il peine à maintenir un niveau de performance constant.

Brighton & Hove Albion contre Brentford : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à février 2026 : Brentford avait reçu Brighton au Gtech Community Stadium et s’était incliné 2-0 en Premier League. Auparavant, Brighton l’avait emporté 2-1 à l’Amex en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations figurant dans les données, Brighton a l’avantage avec trois victoires contre une pour Brentford, ainsi qu’un match nul. Ces rencontres ont été relativement ouvertes, mais les résultats récents de Brighton face à Brentford donnent un avantage psychologique à l’équipe de Hurzeler avant le match de dimanche.