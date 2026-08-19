Comment obtenir des billets pour Brighton & Hove Albion - Aston Villa : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d'envoi et plus encore

Brighton & Hove Albion, qui a remarquablement terminé dans le top 8 lors de trois des quatre dernières saisons, cherchera à bien lancer sa campagne de Premier League 2026-2027 en déroulant le tapis rouge, ou bordeaux, à l'Amex pour la venue d'Aston Villa, le dimanche 23 août.

Le groupe de Fabian Hürzeler aura à coeur de prendre sa revanche après la défaite de la saison dernière contre Villa. Les deux équipes avaient offert un thriller conclu sur le score de 4-3 sur la côte sud, les visiteurs renversant la situation après que les Seagulls eurent rapidement pris une avance de 2-0. Cette défaite en décembre avait également mis fin à la longue série d'invincibilité à domicile de Brighton.

Va-t-on assister à un nouveau match à suspense à l'Amex ? Vous pourriez être dans les tribunes pour le découvrir. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brighton contre Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Aston Villa ?

Brighton contre Aston Villa débutera à 14 h 00 BST le dimanche 23 août 2026 à l'American Express Community Stadium de Brighton.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League Brighton & Hove Albion contre Aston Villa

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements, en passant par les offres hospitalité, via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d'échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion contre Aston Villa ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026-2027 varie fortement en fonction du club hôte, de l'emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories adulte, junior, généralement moins de 18 ans ou moins de 21 ans, étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix à la valeur faciale les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante et active afin d'accéder aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026-2027, avec une confirmation au moins jusqu'en 2027-2028.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni aux tirages pour les adhésions de base.

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