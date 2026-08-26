Brest affronte le Paris Saint-Germain le dimanche 13 septembre 2026 au Stade Francis-Le Blé, à Brest.

Le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre avec l’ambition d’enchaîner et de maintenir sa domination historique dans cette confrontation directe. De son côté, Brest cherchera à tirer parti de l’avantage du terrain pour décrocher un résultat marquant face à la puissance en titre.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brest contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Brest - Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Brest - Paris Saint-Germain se joue au Stade Francis-Le Blé, à Brest, avec un coup d’envoi programmé à l’horaire confirmé indiqué ci-dessus.

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Comment acheter des billets pour Brest - Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain, le 13 septembre 2026 au Stade Francis-Le Blé, voici les options habituelles :

Canaux officiels du club : Consultez le site officiel du Stade Brestois pour les ventes de billets principales, l’accès prioritaire pour les membres et la disponibilité au guichet. Comme il s’agit d’une affiche à domicile très attendue face au PSG, les billets officiels se vendent rapidement.

Places de marché de revente et agrégateurs de billets : Si les billets en vente principale sont épuisés via le club, des plateformes secondaires sécurisées et des sites de comparaison de billets, comme StubHub, regroupent des offres.

Combien coûtent les billets pour Brest - Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et le Paris Saint-Germain, le 13 septembre 2026, varient généralement en fonction de la plateforme et de la catégorie de place :

Billetterie officielle : Les billets au tarif facial vendus directement par le Stade Brestois commencent généralement aux alentours de 30 € à 50 € pour les places classiques à domicile, même si la disponibilité pour les affiches de premier plan comme celle face au PSG est fortement restreinte et nécessite généralement une adhésion au club.

Marchés secondaires et plateformes de revente : Sur les sites d’agrégation de billets et les plateformes secondaires, comme StubHub, les prix pour cette rencontre commencent généralement aux alentours de 80 € à 160 € pour des places en tribune haute ou en admission générale, et peuvent grimper bien plus haut selon la demande et l’emplacement exact du bloc.

Brest - Paris Saint-Germain en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brest et du Paris Saint-Germain

Brest a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 face au Mans en Ligue 1 le 22 août, son premier résultat compétitif de la nouvelle saison. Avant cela, le club s’était incliné 2-0 contre Nottingham Forest en amical, puis avait fait match nul 2-2 contre Venezia lors d’une autre rencontre de préparation. Brest a inscrit dix buts sur ces cinq matches mais en a encaissé neuf, ce qui reflète un bilan défensif ouvert et parfois vulnérable pendant la pré-saison.

Les cinq derniers résultats du PSG affichent une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa rencontre la plus récente s’est terminée par un nul 2-2 à Rennes le 23 août, où une remontée en seconde période a permis d’arracher un point lors du week-end d’ouverture de la Ligue 1. Avant cela, le club s’était incliné 1-0 contre Lens en Super Coupe et avait battu Aston Villa 2-1 en Super Coupe de l’UEFA. Le PSG a marqué six buts et en a concédé six lors de ces cinq matches, un bilan contrasté qui reflète un début de campagne hésitant.

Brest - Paris Saint-Germain : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 10 mai 2026, lorsque le PSG s’est imposé 1-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq derniers face-à-face, le PSG possède un bilan largement favorable avec quatre victoires contre aucune pour Brest, avec un match n’ayant pas débouché sur une victoire brestoise. Le résultat le plus net sur cette série est intervenu en Ligue des champions le 19 février 2025, lorsque le PSG s’est imposé 7-0 au Parc des Princes. Le PSG a inscrit 19 buts lors de ces cinq confrontations et n’en a concédé que deux.