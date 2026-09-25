Brest affronte Angers le samedi 10 octobre 2026 au stade Francis-Le Blé, à Brest.

Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en mai 2026, les deux équipes se sont neutralisées sur un match disputé, conclu sur un score de 1-1. Avant ce nul, Brest restait sur une solide dynamique à domicile contre Angers, avec deux victoires consécutives 2-0 au stade Francis-Le Blé en janvier 2023 et en mars 2025.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brest contre Angers, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Brest vs Angers en Ligue 1 ?

Brest vs Angers débute au stade Francis-Le Blé, à Brest, le samedi 10 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Comment acheter des billets Brest vs Angers en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et Angers au stade Francis-Le Blé, vous pouvez suivre les options suivantes :

Portail officiel de billetterie de Brest : Le moyen principal et le plus fiable d'acheter des billets est de passer directement par le site officiel de billetterie du Stade Brestois 29. Les billets sont mis en vente pour le grand public quelques semaines avant le match.

Priorité aux membres du club / abonnés : Les membres officiels du club ou les abonnés bénéficient souvent d'un accès prioritaire pour acheter des billets supplémentaires avant l'ouverture de la vente au grand public.

Guichets du stade Francis-Le Blé : Sous réserve de disponibilité, des billets peuvent également être achetés directement aux guichets du stade à Brest avant le jour du match.

Plateformes de billetterie secondaires : Si le contingent officiel est épuisé, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent souvent des billets de dernière minute, même si les prix peuvent varier en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets Brest vs Angers en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour Brest vs Angers au stade Francis-Le Blé varient selon le lieu d'achat et la catégorie de siège :

Billets officiels au tarif facial (portail du club) : Les billets standard en admission générale achetés directement à la billetterie du Stade Brestois commencent généralement entre 15 € et 25 € pour les places derrière les buts, et peuvent aller jusqu'à 35 € à 50 € pour les catégories centrales en tribune latérale.

Plateformes secondaires de billetterie : Sur des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub, les prix commencent généralement autour de 19 € à 65 € pour une entrée de base, tandis que les places moyennes ou les plus demandées se situent souvent entre 60 € et 85 €+ selon la disponibilité et l'emplacement du siège.

Brest vs Angers en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Brest et d'Angers

Les cinq derniers matches de Brest ont donné une victoire, trois nuls et une défaite, toutes compétitions et matches amicaux confondus. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-2 en Ligue 1 sur la pelouse du Havre, et le club a également fait match nul 2-2 contre Toulouse puis Le Mans en championnat. Sa seule défaite est survenue lors d'un match amical de pré-saison face à Nottingham Forest, perdu 2-0. Sur ces cinq rencontres, Brest a marqué neuf buts et en a encaissé huit, ce qui reflète un style de jeu ouvert dans les deux surfaces.

Angers a enregistré deux victoires, deux défaites et aucun nul lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-2 contre Rennes en Ligue 1, mais le club a réagi après un revers précédent 0-2 contre Lille avec une victoire 1-3 à l'extérieur à Auxerre. Des succès en amical contre le Paris FC (3-2) et Lorient (2-1) montrent qu'Angers sait marquer, avec sept buts inscrits lors de ses cinq dernières sorties, pour huit encaissés.

Brest vs Angers : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un score de 1-1, disputée au stade Francis-Le Blé en Ligue 1 en mai 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brest affiche le meilleur bilan, avec trois victoires, contre une pour Angers et un nul. Brest a également gardé l'ascendant à domicile dans cette affiche, avec deux victoires lors de ses deux dernières réceptions d'Angers en championnat sur le score de 2-0.