Brest reçoit Troyes le samedi 12 décembre 2026 au stade Francis le Blé, à Brest.

Lors de leur dernière confrontation, en huitièmes de finale de la Coupe de France en février 2025, Abdallah Sima a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, offrant à Brest un succès spectaculaire 2-1 à l’extérieur. Lors de leurs dernières confrontations en Ligue 1, pendant la saison 2022–23, Brest avait également pris quatre points sur six possibles, avec une victoire 2-1 à domicile au stade Francis-Le Blé suivie d’un match nul 2-2 au stade de l’Aube.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Brest-Troyes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Brest-Troyes en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Brest-Troyes sera donné au stade Francis le Blé, à Brest, le samedi 12 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Brest-Troyes en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et Troyes :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le Stade Brestois 29 et l’ES Troyes AC vendent tous deux des billets à l’unité directement sur leurs sites officiels. Vous pouvez créer un compte sur la billetterie de l’un ou l’autre club pour choisir votre catégorie de places et acheter des billets numériques.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les places vendues par les canaux officiels sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Brest-Troyes en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Brest et Troyes :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques / en angle de tribune : Les prix commencent généralement autour de 20 à 35 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places en tribune latérale / principale : Les prix se situent généralement entre 45 et 85 € .

Les prix se situent généralement entre . Offres VIP et hospitalité : Les prix vont de 120 à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places les moins chères à la revente : Les prix commencent généralement autour de 40 à 50 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places de catégorie intermédiaire à la revente : Les prix se situent généralement entre 90 et 170 € .

Les prix se situent généralement entre . Places très demandées / haut de gamme à la revente : Les prix vont de 200 à plus de 450 €.

Brest-Troyes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brest et de Troyes

Brest compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Son dernier résultat est une victoire 2-0 à domicile contre Lyon, le 8 novembre. Brest a également battu Lorient 2-0 à l’extérieur plus tôt dans cette série. Sa seule défaite a été concédée contre Nice, qui l’a emporté 2-1. Sur ces cinq matchs, Brest a marqué 11 buts et en a encaissé cinq, ce qui lui vaut l’un des bilans offensifs les plus prolifiques sur cette période.

Troyes compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son dernier résultat est une défaite 1-0 contre le Paris Saint-Germain, le 7 novembre. Troyes s’est également incliné contre Lens et Marseille. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre Le Mans, battu 2-0 le 31 octobre. Troyes a marqué quatre buts et en a encaissé huit sur ces cinq matchs.

Brest-Troyes : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe de France le 4 février 2025, avec une victoire 2-1 de Brest à Troyes. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 en Ligue 1 au stade de l’Aube en mars 2023. Sur leurs cinq dernières confrontations, Brest compte trois victoires contre aucune pour Troyes, ainsi que deux matchs nuls. Ces cinq rencontres ont donné lieu à 14 buts au total.