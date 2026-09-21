Brest affronte le Paris Saint-Germain le dimanche 13 septembre 2026 au stade Francis-Le Blé, à Brest.

Le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre avec l’objectif de prendre de l’élan et de maintenir sa domination historique dans cette confrontation directe. De son côté, Brest cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain pour décrocher un résultat marquant face à la puissance en titre.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brest contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Brest contre le Paris Saint-Germain se joue au stade Francis-Le Blé, à Brest, avec un coup d’envoi programmé à l’heure confirmée indiquée ci-dessus.

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Comment acheter des billets pour Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain le 13 septembre 2026, au stade Francis-Le Blé, suivez ces options habituelles :

Canaux officiels du club : Consultez le site officiel du Stade Brestois pour les ventes de billets principales, l’accès prioritaire pour les membres et la disponibilité en billetterie. Comme il s’agit d’un match à domicile très attendu contre le PSG, les billets officiels partent rapidement.

Places de marché de revente et agrégateurs de billets : Si les billets principaux sont épuisés via le club, des plateformes secondaires sécurisées et des sites de comparaison de billets, comme StubHub, regroupent des annonces.

Combien coûtent les billets pour Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et le Paris Saint-Germain du 13 septembre 2026 varient généralement selon la plateforme et la catégorie de place :

Billetterie officielle : Les billets au prix facial directement via le Stade Brestois commencent généralement autour de 30 € à 50 € pour des places standards à domicile, même si la disponibilité pour des affiches très attendues comme le PSG est fortement restreinte et nécessite généralement une adhésion au club.

Places de marché secondaires et plateformes de revente : Sur les sites d’agrégation de billets et les plateformes secondaires, comme StubHub, les prix pour cette rencontre commencent généralement autour de 80 € à 160 € pour des vues en tribune haute ou des places en admission générale, et peuvent grimper bien plus haut selon la demande et l’emplacement exact du bloc.

Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 : tout ce que vous devez savoir

La forme de Brest et du Paris Saint-Germain

Brest a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été un match nul 2-2 contre Le Mans en Ligue 1 le 22 août, son premier résultat compétitif de la nouvelle saison. Avant cela, le club avait subi une défaite 2-0 contre Nottingham Forest en amical, puis fait match nul 2-2 contre Venezia lors d’un autre match de préparation. Brest a marqué dix buts lors de ces cinq rencontres, mais en a encaissé neuf, ce qui reflète un bilan défensif ouvert et parfois vulnérable pendant la pré-saison.

Les cinq derniers résultats du PSG montrent une victoire, deux nuls et deux défaites. Son match le plus récent s’est terminé par un nul 2-2 à Rennes le 23 août, où une remontée en seconde période lui a permis d’arracher un point lors du week-end d’ouverture de la Ligue 1. Avant cela, le club avait perdu 1-0 contre Lens en Super Coupe et battu Aston Villa 2-1 en Super Coupe de l’UEFA. Le PSG a marqué six buts et en a concédé six lors de ces cinq matches, un bilan mitigé qui reflète un début de campagne instable.

Brest contre le Paris Saint-Germain : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu le 10 mai 2026, lorsque le PSG s’est imposé 1-0 à domicile en Ligue 1. Lors des cinq derniers affrontements, le PSG possède un bilan largement favorable avec quatre victoires contre aucune pour Brest, avec un match n’ayant pas débouché sur une victoire brestoise. Le résultat le plus marquant de cette série est survenu en Ligue des champions le 19 février 2025, lorsque le PSG l’a emporté 7-0 au Parc des Princes. Le PSG a inscrit 19 buts lors de ces cinq confrontations et n’en a encaissé que deux.