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Comment obtenir des billets pour Brest - Paris Saint-Germain : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Brest affronte le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Brest affronte le Paris Saint-Germain le dimanche 13 septembre 2026 au stade Francis-Le Blé, à Brest.

Le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre avec l’objectif de prendre de l’élan et de maintenir sa domination historique dans cette confrontation directe. De son côté, Brest cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain pour décrocher un résultat marquant face à la puissance en titre.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brest contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Brest contre le Paris Saint-Germain se joue au stade Francis-Le Blé, à Brest, avec un coup d’envoi programmé à l’heure confirmée indiquée ci-dessus.

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Comment acheter des billets pour Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain le 13 septembre 2026, au stade Francis-Le Blé, suivez ces options habituelles :

  • Canaux officiels du club : Consultez le site officiel du Stade Brestois pour les ventes de billets principales, l’accès prioritaire pour les membres et la disponibilité en billetterie. Comme il s’agit d’un match à domicile très attendu contre le PSG, les billets officiels partent rapidement.
  • Places de marché de revente et agrégateurs de billets : Si les billets principaux sont épuisés via le club, des plateformes secondaires sécurisées et des sites de comparaison de billets, comme StubHub, regroupent des annonces.

Combien coûtent les billets pour Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et le Paris Saint-Germain du 13 septembre 2026 varient généralement selon la plateforme et la catégorie de place :

  • Billetterie officielle : Les billets au prix facial directement via le Stade Brestois commencent généralement autour de 30 € à 50 € pour des places standards à domicile, même si la disponibilité pour des affiches très attendues comme le PSG est fortement restreinte et nécessite généralement une adhésion au club.
  • Places de marché secondaires et plateformes de revente : Sur les sites d’agrégation de billets et les plateformes secondaires, comme StubHub, les prix pour cette rencontre commencent généralement autour de 80 € à 160 € pour des vues en tribune haute ou des places en admission générale, et peuvent grimper bien plus haut selon la demande et l’emplacement exact du bloc.

Brest contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 : tout ce que vous devez savoir

La forme de Brest et du Paris Saint-Germain

Brest a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été un match nul 2-2 contre Le Mans en Ligue 1 le 22 août, son premier résultat compétitif de la nouvelle saison. Avant cela, le club avait subi une défaite 2-0 contre Nottingham Forest en amical, puis fait match nul 2-2 contre Venezia lors d’un autre match de préparation. Brest a marqué dix buts lors de ces cinq rencontres, mais en a encaissé neuf, ce qui reflète un bilan défensif ouvert et parfois vulnérable pendant la pré-saison.

Les cinq derniers résultats du PSG montrent une victoire, deux nuls et deux défaites. Son match le plus récent s’est terminé par un nul 2-2 à Rennes le 23 août, où une remontée en seconde période lui a permis d’arracher un point lors du week-end d’ouverture de la Ligue 1. Avant cela, le club avait perdu 1-0 contre Lens en Super Coupe et battu Aston Villa 2-1 en Super Coupe de l’UEFA. Le PSG a marqué six buts et en a concédé six lors de ces cinq matches, un bilan mitigé qui reflète un début de campagne instable.

B29

B29 - Forme

VEN
N2-2
NFO
D2-0
LEM
N2-2
TFC
N2-2
LEH
V1-2
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PSG

PSG - Forme

RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Brest contre le Paris Saint-Germain : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu le 10 mai 2026, lorsque le PSG s’est imposé 1-0 à domicile en Ligue 1. Lors des cinq derniers affrontements, le PSG possède un bilan largement favorable avec quatre victoires contre aucune pour Brest, avec un match n’ayant pas débouché sur une victoire brestoise. Le résultat le plus marquant de cette série est survenu en Ligue des champions le 19 février 2025, lorsque le PSG l’a emporté 7-0 au Parc des Princes. Le PSG a inscrit 19 buts lors de ces cinq confrontations et n’en a encaissé que deux.

Face à face

BrestNulParis Saint-Germain
0
0
5
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
FDM
Ligue des Champions
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
FDM
2Buts marqués19
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Classement de Brest et du Paris Saint-Germain

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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