Comment obtenir des billets pour Brest-Paris FC : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Brest reçoit le Paris FC le vendredi 27 novembre 2026 au Stade Francis le Blé, à Brest.

Lors de leur dernière confrontation, le 3 mai 2026, le Paris FC s’est largement imposé 4-0 face à Brest. Avant cette rencontre, le Paris FC avait également décroché une courte victoire 2-1 à l’extérieur contre Brest en septembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Brest contre le Paris FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Ligue 1 entre Brest et le Paris FC ?

Le coup d’envoi de Brest contre le Paris FC sera donné au Stade Francis le Blé, à Brest, dans le cadre du calendrier de Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 12 27 nov. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et le Paris FC ?

Voici les possibilités et les moyens d’acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et le Paris FC :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’obtenir des billets standard est de passer par la billetterie officielle du club à domicile, le Stade Brestois. La vente au grand public débute généralement à l’approche du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et le Paris FC ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Brest et le Paris FC :

1. Canaux officiels du club

Places standard : À partir d’environ 30 à 45 € .

À partir d’environ . Places en tribune latérale : Généralement entre 45 et 80 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus officiellement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places en tribune haute ou à visibilité réduite : À partir d’environ 35 à 55 €.

À partir d’environ Offres premium et prestations VIP : Souvent entre 100 € et plus de 600 €, selon le niveau de prestation choisi.

Brest contre le Paris FC en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brest et du Paris FC

Brest aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus marquant sur cette période est une victoire 5-1 contre Angers le 10 octobre, mais ses défaites face à Nice et Auxerre, ainsi que son nul contre Lille, témoignent de son manque de régularité. Brest a inscrit dix buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Le Paris FC a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa victoire 4-3 contre Rennes le 18 octobre est son résultat le plus impressionnant. Il a également battu Strasbourg 2-1 en septembre. Toutefois, une défaite 1-0 contre Lorient et un revers 2-1 à Lens montrent que le Paris FC reste vulnérable. Il a inscrit huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Brest contre le Paris FC : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 4-0 du Paris FC à domicile en Ligue 1, le 3 mai 2026. Auparavant, Brest s’était imposé 1-2 sur le terrain du Paris FC en septembre 2025. Sur les cinq confrontations recensées dans les données, le Paris FC compte deux victoires, tout comme Brest, pour un match nul. Le résultat le plus récent penche toutefois nettement en faveur des visiteurs.