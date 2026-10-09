Brest reçoit Nice le vendredi 23 octobre 2026 au Stade Francis-Le Blé, à Brest.

Brest cherchera à tirer le maximum de son avantage à domicile en Bretagne, où le club a notamment décroché une victoire 4-1 contre Nice lors de leur confrontation de septembre 2025. Le récent bilan des confrontations directes reste très équilibré, comme l’illustre le spectaculaire match nul 2-2 lors de leur dernière rencontre à l’Allianz Riviera en février 2026.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brest-Nice, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Brest-Nice en Ligue 1 ?

Brest-Nice se joue au Stade Francis-Le Blé, à Brest, dans le cadre du programme de milieu de semaine de Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 8 23 oct. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Comment acheter des billets pour Brest-Nice en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Brest et Nice, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Billetterie officielle des clubs

Billetterie officielle du Stade Brestois : Pour les matches à domicile au Stade Francis-Le Blé, les billets sont mis en vente directement sur le site officiel de billetterie du Stade Brestois 29. Les membres du club ou les abonnés bénéficient souvent d’un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.

Billetterie officielle de l’OGC Nice : Si vous souhaitez vous installer dans le parcage visiteurs, les billets sont généralement proposés via le site officiel de l’OGC Nice ou par l’intermédiaire de groupes de supporters enregistrés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets en vente primaire sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets de seconde main mis en vente par des vendeurs. Les prix sur les plateformes de revente peuvent varier en fonction de l’emplacement des sièges et de la demande.

Combien coûtent les billets pour Brest-Nice en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match Brest-Nice au Stade Francis-Le Blé varient selon l’endroit où vous les achetez et la catégorie de places :

1. Billetterie officielle des clubs

Tarif standard : Les billets vendus directement par la billetterie officielle du Stade Brestois 29 commencent généralement entre 15 € et 25 € pour les tribunes derrière les buts.

Tribune principale / Places premium : Les billets en tribune latérale et en tribune centrale se situent généralement entre 35 € et 60 €+ .

2. Plateformes de revente de billets

Si la vente primaire affiche complet, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets avec des prix dictés par la demande sur le marché de la revente :

Derrière les buts : Les places derrière les buts, en anneau inférieur comme supérieur, débutent autour de 25 € à 35 € .

Tribune latérale / Places centrales : Les vues le long de la ligne de touche se situent généralement entre 42 € et 61 € .

Anneau inférieur premium / Places centrales : Les options premium en position centrale se vendent autour de 90 € à 95 €+ .

Brest-Nice en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brest et Nice

Les cinq derniers matches de Ligue 1 de Brest ont donné une victoire, deux nuls et deux défaites. Leur sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 à domicile contre Auxerre, et le club s’est également incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain. Le seul vrai point positif a été une victoire 2-1 à l’extérieur au Havre début septembre. Sur ces cinq rencontres, Brest a marqué huit buts et en a concédé sept, ce qui suggère une équipe joueuse mais qui peine à rester solide derrière.

Nice a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Le succès 2-1 contre Lille le 20 septembre a été son résultat marquant, même s’il intervenait après une lourde défaite 3-0 contre le Paris FC. Le club a marqué cinq buts sur cette série et en a concédé cinq, ce qui le laisse à égalité sur ce plan avant ce déplacement en Bretagne.

Brest-Nice : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 2-2 lorsque Nice recevait Brest en février 2026. Avant cela, Brest s’était imposé avec autorité 4-1 à domicile en septembre 2025, preuve que le Stade Francis-Le Blé peut être un terrain difficile pour Nice. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan est assez équilibré, avec une victoire de chaque côté lors des deux rencontres les plus récentes et deux nuls plus tôt dans la série.