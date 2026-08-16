Brentford lance sa saison avec un derby londonien au Gtech Community Stadium, en accueillant le très dépensier Tottenham Hotspur le samedi 22 août.

Les Bees, qui restent sur leur meilleure campagne commune en Premier League après avoir terminé 9es, ne seront pas impressionnés par cette entrée en matière, eux qui ont notamment fait tomber Aston Villa, Manchester United et Liverpool à domicile la saison dernière.

Après avoir évité de justesse la redoutée relégation, Tottenham sera désespérément en quête d’une saison plus positive sous la direction de Roberto De Zerbi. Le club a sorti le chéquier pour des joueurs comme Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke durant l’été et espère démarrer sur les chapeaux de roue.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brentford vs Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Brentford vs Tottenham Hotspur ?

Brentford vs Tottenham Hotspur se déroule au Gtech Community Stadium de Londres, avec un coup d’envoi programmé à 17 h 30 BST le samedi 22 août.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Brentford vs Tottenham Hotspur

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie plusieurs semaines avant le match pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brentford vs Tottenham Hotspur ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur bénéficient d’une tarification premium, tandis que les places en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin d’accéder aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort destinés aux adhésions de base.

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