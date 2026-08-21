Brentford a signé d’impressionnantes victoires à domicile contre Aston Villa, Manchester United et Liverpool durant la première partie de la saison dernière, et les Bees surfent à nouveau sur une excellente dynamique. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour les voir à domicile le samedi 5 septembre, contre Sunderland.

Une équipe de Tottenham remplie de recrues très coûteuses a débarqué au Gtech Community Stadium lors du week-end d’ouverture de la saison. Elle est toutefois repartie la queue entre les jambes après une correction 3-0.

Brentford a déboursé la somme record de 41 millions de livres sterling pour le club afin de recruter Mamadou Sangaré cet été, et cela semble être un excellent investissement. Le Malien a brillé pour sa première titularisation avec les Bees et est assuré de devenir l’un des chouchous du public.

Vous pourrez voir Sangare et les autres stars de Brentford fouler la pelouse du Gtech en septembre. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brentford-Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Brentford-Sunderland ?

Brentford-Sunderland se joue au Gtech Community Stadium de Londres le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour Brentford-Sunderland en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brentford-Sunderland ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles des niveaux inférieurs sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 livres sterling pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 livres sterling, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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