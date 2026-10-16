Brentford reçoit Nottingham Forest le samedi 31 octobre 2026 au Gtech Community Stadium, à Londres.

Lors de leur précédente confrontation en championnat dans ce même stade, en janvier 2026, Nottingham Forest s’était imposé 2-0 sur la pelouse de Brentford. Sur leurs cinq derniers face-à-face toutes compétitions confondues, Nottingham Forest possède un léger avantage avec trois victoires, contre deux pour Brentford.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brentford contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Brentford contre Nottingham Forest en Premier League ?

Brentford contre Nottingham Forest se jouera au Gtech Community Stadium, à Londres, le samedi 31 octobre 2026.

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour Brentford contre Nottingham Forest en Premier League ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Premier League entre Brentford et Nottingham Forest au Gtech Community Stadium, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon votre statut d’adhérent auprès des clubs et les plateformes de revente de billets :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel et billetterie du Brentford FC : Il s’agit d’un match de catégorie B pour Brentford. Les billets sont mis en vente par étapes, d’abord aux adhérents du club, notamment aux membres My Bees, avant une éventuelle ouverture au grand public. Les adhérents peuvent les acheter en ligne, par téléphone ou directement au guichet.

Canaux officiels de Nottingham Forest : Les billets destinés aux supporters en déplacement sont généralement attribués par l’intermédiaire de la billetterie officielle de Nottingham Forest, avec une priorité accordée aux adhérents du club.

Offres d’hospitalité : Des offres officielles d’hospitalité les jours de match et des places premium sont proposées directement par les partenaires agréés des clubs pour profiter d’une expérience haut de gamme.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Brentford contre Nottingham Forest en Premier League ?

Les prix des billets pour le match de Premier League entre Brentford et Nottingham Forest varient selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Tribune de l’espace familles : 30,30 £ pour les adultes (20,20 £ pour les seniors et les jeunes ; 10,10 £ pour les enfants)

Places de catégorie B : 40,40 £ pour les adultes (30,30 £ pour les seniors et les jeunes ; 10,10 £ pour les enfants)

Places de catégorie A : 45,45 £ pour les adultes (35,35 £ pour les seniors et les jeunes ; 10,10 £ pour les enfants)

Places de catégorie A+ : 50,50 £ pour les adultes (40,40 £ pour les seniors et les jeunes ; 10,10 £ pour les enfants)

Places près des bancs de touche : 65,65 £ pour les adultes (55,55 £ pour les seniors, les jeunes et les enfants)

Offres officielles d’hospitalité et de voyage pour le jour du match : D’environ 290 £ à 359 £ ou plus, selon l’offre choisie.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets ordinaires en revente : À partir d’environ 50 à 82 £ pour des places standard dans les niveaux supérieurs ou derrière les buts, les prix augmentant toutefois en fonction de la demande.

Places latérales et offres premium en revente : Souvent de 80 à plus de 160 £ selon l’emplacement exact du siège et les disponibilités.

Brentford contre Nottingham Forest en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brentford et de Nottingham Forest

Brentford aborde cette rencontre en grande forme, avec deux victoires, trois matchs nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une impressionnante victoire 3-0 contre Chelsea en Premier League. Le club s’est également imposé 1-2 sur le terrain de Reading en Carabao Cup. Brentford n’a perdu aucun de ses cinq derniers matchs et a inscrit neuf buts sur cette période.

Le bilan récent de Nottingham Forest est plus contrasté, avec une victoire, deux matchs nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-1 face à Coventry City en Premier League, même si le club avait auparavant battu Aston Villa 1-2 en championnat. Forest a terminé l’un de ces cinq matchs sans encaisser de but, lors d’un nul 0-0 sur le terrain de Tottenham Hotspur plus tôt dans cette série.

Brentford contre Nottingham Forest : Les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2026 : Brentford avait reçu Nottingham Forest au Gtech Community Stadium et s’était incliné 0-2 en Premier League. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Nottingham Forest affiche le meilleur bilan, avec trois victoires contre deux pour Brentford, et a également inscrit davantage de buts sur cette période. Les deux victoires de Brentford dans cette série ont été obtenues à domicile, notamment un succès 3-2 en janvier 2024.