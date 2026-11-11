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Comment obtenir des billets pour Brentford-Manchester City : prix des places en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Premier League

Brentford affronte Manchester City en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Brentford reçoit Manchester City le samedi 5 décembre 2026 au Gtech Community Stadium, à Londres.

Leur dernière rencontre en championnat s’est déroulée le 9 mai 2026 à l’Etihad Stadium, où Manchester City s’est imposé 3-0. Plus tôt dans la saison 2025-2026, Manchester City avait également décroché une courte victoire 1-0 sur la pelouse du Gtech Community Stadium, en octobre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brentford contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Brentford et Manchester City ?

Le match entre Brentford et Manchester City se disputera au Gtech Community Stadium, à Londres, le samedi 5 décembre 2026.

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Premier League - Journée 14
Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Brentford et Manchester City ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Brentford et Manchester City, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Site officiel de Brentford : Le principal canal, et le plus sûr, pour acheter des billets officiels dans les tribunes réservées aux supporters du club à domicile, sous réserve des conditions d’accès liées à la catégorie d’adhésion et aux points de fidélité.
  • Billetterie officielle de Manchester City : Le canal prévu pour les supporters visiteurs se rendant au Gtech Community Stadium, les places étant attribuées dans le cadre du programme officiel de Manchester City destiné à ses supporters.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’accès général sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Brentford et Manchester City ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Brentford et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billets standard d’accès général : Généralement entre 30 et 65 £.
  • Formules d’hospitalité officielles : À partir de 379 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

  • Billets standard en revente : À partir d’environ 209 £ ou plus.
  • Places VIP et haut de gamme en revente : Des prix dépassant 354 £ et pouvant atteindre plus de 900 £.

Brentford contre Manchester City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brentford et de Manchester City

Brentford a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Nottingham Forest en Premier League. Sur cette période, le club a également fait match nul 1-1 contre Hull City et 2-2 contre Aston Villa. Brentford s’est incliné 2-1 contre Liverpool et 3-2 contre Sunderland en Carabao Cup, inscrivant sept buts et en encaissant huit sur ces cinq matches.

Manchester City compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre le RB Leipzig en Ligue des champions, après une défaite 1-0 contre Brighton en Premier League. Sur cette période, City a battu l’AEK Athènes 5-1 et Brighton aux tirs au but en Carabao Cup, inscrivant 11 buts et en encaissant six sur ces cinq matches.

BRE

BRE - Forme

LIV
D1-2
HUL
N1-1
SUN
D3-2
NFO
V2-0
BHA
D2-0
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MCI

MCI - Forme

AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
RBL
V2-3
NFO
D3-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Brentford contre Manchester City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 9 mai 2026, lorsque Manchester City a battu Brentford 3-0 en Premier League à l’Etihad Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations, City compte quatre victoires et un match nul, tandis que Brentford n’a remporté aucun match. Le seul match nul de cette série s’est déroulé au Gtech Community Stadium en janvier 2025 et s’est terminé sur le score de 2-2.

Face à face

BrentfordNulManchester City
0
1
4
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
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Brentford
BRE
0
FDM
Carabao Cup
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Manchester City
MCI
2
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BRE
0
FDM
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Brentford
BRE
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Manchester City
MCI
1
FDM
Premier League
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Brentford
BRE
2
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Manchester City
MCI
2
FDM
Premier League
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Manchester City
MCI
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FDM
3Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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