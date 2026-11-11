Brentford reçoit Manchester City le samedi 5 décembre 2026 au Gtech Community Stadium, à Londres.

Leur dernière rencontre en championnat s’est déroulée le 9 mai 2026 à l’Etihad Stadium, où Manchester City s’est imposé 3-0. Plus tôt dans la saison 2025-2026, Manchester City avait également décroché une courte victoire 1-0 sur la pelouse du Gtech Community Stadium, en octobre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brentford contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Brentford et Manchester City ?

Le match entre Brentford et Manchester City se disputera au Gtech Community Stadium, à Londres, le samedi 5 décembre 2026.

Premier League - Journée 14 5 déc. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Brentford et Manchester City ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Brentford et Manchester City, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de Brentford : Le principal canal, et le plus sûr, pour acheter des billets officiels dans les tribunes réservées aux supporters du club à domicile, sous réserve des conditions d’accès liées à la catégorie d’adhésion et aux points de fidélité.

Le principal canal, et le plus sûr, pour acheter des billets officiels dans les tribunes réservées aux supporters du club à domicile, sous réserve des conditions d’accès liées à la catégorie d’adhésion et aux points de fidélité. Billetterie officielle de Manchester City : Le canal prévu pour les supporters visiteurs se rendant au Gtech Community Stadium, les places étant attribuées dans le cadre du programme officiel de Manchester City destiné à ses supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’accès général sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Brentford et Manchester City ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Brentford et Manchester City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard d’accès général : Généralement entre 30 et 65 £ .

Généralement entre . Formules d’hospitalité officielles : À partir de 379 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Billets standard en revente : À partir d’environ 209 £ ou plus.

À partir d’environ ou plus. Places VIP et haut de gamme en revente : Des prix dépassant 354 £ et pouvant atteindre plus de 900 £.

Brentford contre Manchester City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brentford et de Manchester City

Brentford a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Nottingham Forest en Premier League. Sur cette période, le club a également fait match nul 1-1 contre Hull City et 2-2 contre Aston Villa. Brentford s’est incliné 2-1 contre Liverpool et 3-2 contre Sunderland en Carabao Cup, inscrivant sept buts et en encaissant huit sur ces cinq matches.

Manchester City compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre le RB Leipzig en Ligue des champions, après une défaite 1-0 contre Brighton en Premier League. Sur cette période, City a battu l’AEK Athènes 5-1 et Brighton aux tirs au but en Carabao Cup, inscrivant 11 buts et en encaissant six sur ces cinq matches.

Brentford contre Manchester City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 9 mai 2026, lorsque Manchester City a battu Brentford 3-0 en Premier League à l’Etihad Stadium. Sur leurs cinq dernières confrontations, City compte quatre victoires et un match nul, tandis que Brentford n’a remporté aucun match. Le seul match nul de cette série s’est déroulé au Gtech Community Stadium en janvier 2025 et s’est terminé sur le score de 2-2.