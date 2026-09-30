Brentford affronte Liverpool le samedi 17 octobre 2026 au Gtech Community Stadium, à Londres.

Lors des confrontations récentes, les Bees se sont révélés être un adversaire redoutable, notamment avec une palpitante victoire 3-2 à domicile contre Liverpool au Gtech Community Stadium en octobre 2025. Leur match de compétition le plus récent s'est terminé sur un nul 1-1 âprement disputé à Anfield le 24 mai 2026.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brentford vs Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Brentford vs Liverpool en Premier League ?

Brentford reçoit Liverpool au Gtech Community Stadium, à Londres, le samedi 17 octobre 2026.

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Brentford vs Liverpool ?

Pour acheter des billets de Premier League pour Brentford vs Liverpool au Gtech Community Stadium, vous pouvez suivre ces principales voies :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle de Brentford : Les matches à forte demande comme Liverpool sont presque exclusivement vendus via le site officiel de billetterie de Brentford aux membres officiels.

Abonnement My Bees : Vous aurez généralement besoin d'un abonnement My Bees actif pour accéder à la vente des billets ou aux tirages au sort.

Ticket Access Points (TAPs) : La priorité pour les matches de catégorie A, comme Liverpool, est habituellement donnée aux membres ayant accumulé davantage de Ticket Access Points en assistant aux rencontres précédentes.

Brentford Ticket Exchange : Si le match affiche complet, les abonnés officiels qui ne peuvent pas assister à la rencontre remettent leurs sièges en vente sur le Brentford Ticket Exchange officiel, accessible aux membres éligibles.

2. Offres hospitalité jour de match

Les offres d'hospitalité officielles peuvent être achetées directement sur le site du club ou via des partenaires hospitalité autorisés.

Ces offres comprennent généralement un billet garanti pour le match, ainsi que de la nourriture, des boissons et l'accès à un salon avant la rencontre, et elles n'exigent habituellement ni abonnement classique au club ni conditions liées aux TAP.

3. Supporters visiteurs (supporters de Liverpool)

Les billets pour le parcage visiteurs sont attribués directement à Liverpool FC.

Pour acheter via Liverpool, vous devez être membre officiel de Liverpool FC ou titulaire d'un abonnement de saison avec les crédits requis obtenus en assistant à de précédents matches de Premier League à l'extérieur.

4. Plateformes de revente de billets

Les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brentford vs Liverpool ?

Les prix des billets pour les matches de Premier League entre Brentford et Liverpool au Gtech Community Stadium varient selon que vous achetez des billets officiels à leur valeur faciale ou que vous passez par des plateformes de revente/secondaires.

1. Prix officiels des billets à la valeur faciale

Pour les matches de Premier League de catégorie A, qui incluent les affiches de prestige contre des équipes comme Liverpool, les prix officiels à la valeur faciale directement proposés par Brentford FC se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Adultes (25-64 ans) : 35 £ à 65 £ (selon la tribune et la catégorie de siège)

Seniors (65 ans et plus) : 25 £ à 45 £

Jeunes (18-24 ans) : 20 £ à 40 £

Juniors (moins de 18 ans) : 10 £ à 20 £

Supporters visiteurs (secteur Liverpool) : Plafonnés à 30 £ pour les billets adultes conformément au règlement de la Premier League.

2. Prix de revente et du marché secondaire

Comme la demande pour les matches de Premier League est forte, les billets sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub s'échangent à des tarifs de marché dynamiques dictés par l'offre :

Revente admission générale : Commence généralement autour de 180 £ à 250 £ , avec des places centrales ou le long de la touche atteignant 300 £ à 450 £ et plus par billet.

Offres hospitalité jour de match : Les billets d'hospitalité officiels ou VIP commencent aux alentours de 450 £ à 650 £ et plus par personne.

Brentford vs Liverpool en Premier League : tout ce que vous devez savoir

Forme de Brentford vs Liverpool

Brentford a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches de compétition. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Sunderland en Premier League, après un nul 1-1 contre Leeds United la semaine précédente. Les Bees ont toutefois affiché des intentions offensives plus tôt dans cette série, en écrasant Birmingham City 6-1 en Carabao Cup et en battant Tottenham Hotspur 3-0 en championnat.

Liverpool a gagné trois de ses cinq derniers matches de compétition et en a fait deux nuls, en encaissant un but à chaque fois. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre l'Atletico Madrid en Ligue des champions, un succès renversant après avoir été mené. Avant cela, Liverpool s'était imposé 2-0 à l'extérieur contre Ipswich Town en Premier League, même si deux nuls consécutifs 2-2 contre Nottingham Forest et Newcastle United plus tôt dans cette série mettent en lumière une irrégularité défensive que le staff technique voudra corriger.

Brentford vs Liverpool : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 24 mai 2026, lorsque l'affiche à Anfield s'est terminée sur le score de 1-1 en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brentford a gagné deux fois et Liverpool s'est imposé deux fois, pour un nul, ce qui en fait une affiche réellement disputée. Brentford a gagné 3-2 à domicile en octobre 2025, tandis que Liverpool a signé une victoire 4-1 au Gtech Community Stadium en février 2024.