Brentford reçoit Everton le lundi 23 novembre 2026 au Gtech Community Stadium, à Londres.

Leur dernière rencontre en championnat s’est soldée par un match nul âprement disputé (2-2) au Gtech Community Stadium en avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations en première division, Brentford a remporté deux victoires, contre une pour Everton, tandis que deux matches se sont terminés sur un nul.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Brentford contre Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Brentford et Everton ?

Brentford contre Everton, au Gtech Community Stadium de Londres, le lundi 23 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 23 nov. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Brentford et Everton ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets afin d’assister au match entre Brentford et Everton :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets classiques pour les matches à domicile au Gtech Community Stadium peuvent être achetés directement sur la plateforme de billetterie officielle de Brentford.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Brentford et Everton ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Brentford et Everton :

1. Canaux officiels du club

Prix officiel standard pour un adulte : Généralement compris entre environ 30 £ et 85 £ par billet, selon le niveau de la tribune et la catégorie de place.

Généralement compris entre environ par billet, selon le niveau de la tribune et la catégorie de place. Tarifs réduits : Des tarifs plus bas sont proposés aux jeunes de moins de 18 ans et aux seniors, généralement à partir d’environ 15 £ à 25 £ .

Des tarifs plus bas sont proposés aux jeunes de moins de 18 ans et aux seniors, généralement à partir d’environ . Offres d’hospitalité officielles : Les formules haut de gamme proposées directement par le club les jours de match commencent autour de 230 £ et augmentent selon les prestations de restauration et les places en espace VIP choisies.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Billets classiques à la revente : Les premiers prix se situent autour de 65 £ à 75 £ pour les niveaux supérieurs ou les tribunes derrière les buts.

Les premiers prix se situent autour de pour les niveaux supérieurs ou les tribunes derrière les buts. Tribunes latérales et niveaux inférieurs haut de gamme : Les prix se situent fréquemment entre 110 £ et 150 £ ou plus en moyenne, selon l’emplacement exact du bloc et la demande.

Les prix se situent fréquemment entre en moyenne, selon l’emplacement exact du bloc et la demande. Places VIP et billets très demandés à la revente : Les places haut de gamme ou dans des blocs rares peuvent dépasser 300 £ à plus de 1 000 £ pour les rencontres les plus attendues.

Brentford contre Everton en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brentford et d’Everton

Brentford a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-2 face à Liverpool en Premier League. Le club a également fait match nul 2-2 contre Aston Villa et l’AFC Bournemouth. Sa victoire 3-0 contre Chelsea est son meilleur résultat sur cette période. Brentford s’est aussi qualifié en Carabao Cup grâce à une victoire 1-2 sur le terrain de Reading. Sur ces cinq matches, Brentford a inscrit neuf buts et en a encaissé sept.

Everton a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, pour deux nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 0-2 face à Chelsea en Premier League. Le club a également fait match nul 2-2 contre Hull City. Parmi ses bons résultats figurent une victoire 1-0 contre Ipswich Town et un succès sur le même score face à Wolverhampton Wanderers en Carabao Cup. Everton a gardé sa cage inviolée à deux reprises sur cette série de cinq matches.

Brentford contre Everton : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur un score de 2-2 au Gtech Community Stadium en avril 2026, un résultat qui témoigne de l’équilibre de cette affiche. Sur leurs cinq dernières confrontations en Premier League, Brentford compte deux victoires, Everton une, et deux matches se sont soldés par un nul. Ces cinq rencontres ont produit 14 buts au total.