Bournemouth a peut-être un nouveau leader sur le banc, en la personne de l’ancien entraîneur du RB Leipzig Marco Rose, mais le club cherchera à conserver son impressionnante forme à domicile de la saison dernière lors de son premier match de Premier League au Vitality Stadium cette saison, face à Everton le samedi 29 août.

Fait remarquable, Bournemouth reste actuellement sur une série de neuf matches sans défaite à domicile, une dynamique qui remonte au 3 janvier, et l’équipe avait même bien joué lors de cette défaite, s’inclinant 3-2 face au futur champion, Arsenal.

En fait, les Cherries n’ont perdu que deux fois en championnat au Vitality sur l’ensemble de la saison. Un élément un peu préoccupant pour eux cependant : la seule autre équipe à les avoir battus était Everton. Peuvent-ils prendre leur revanche sur cette défaite ?

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Bournemouth contre Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Bournemouth et Everton ?

Bournemouth contre Everton doit débuter à 15 h 00 BST le samedi 29 août, au Vitality Stadium de Bournemouth.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour Bournemouth contre Everton en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers et aux offres hospitality, gérés via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Bournemouth contre Everton ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin d’accéder aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

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