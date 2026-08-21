Les supporters qui décrocheront une place pour la rencontre de Premier League entre Bournemouth et Brentford au Vitality Stadium, le samedi 12 septembre, espéreront assister à un match spectaculaire et riche en action. Vous pouvez vous aussi y être en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Bournemouth a peut-être un nouvel homme à sa tête en la personne de Marco Rose, mais l’équipe voudra conserver la dynamique affichée à domicile la saison dernière. Après une défaite spectaculaire 3-2 contre Arsenal sur sa pelouse de la côte sud le 3 janvier, les Cherries sont restés invaincus au Vitality Stadium jusqu’à la fin de la saison.

Il ne sera toutefois pas facile pour Bournemouth de museler Brentford. Les Bees se montrent très en verve offensivement ces derniers temps. Ils ont inscrit 11 buts lors de leurs deux derniers matches amicaux de présaison, puis en ont marqué trois contre Tottenham en Premier League et six à l’extérieur face à Birmingham en Carabao Cup.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bournemouth-Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Bournemouth et Brentford ?

Bournemouth-Brentford aura lieu au Vitality Stadium (Bournemouth) le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour Bournemouth-Brentford en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Bournemouth-Brentford ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : la plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre les rivaux du top 6 ou les derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : les places centrales le long de la touche et celles des niveaux inférieurs sont les plus chères, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin d’accéder aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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