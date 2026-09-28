La légende bosnienne Edin Dzeko s’apprête à mettre un terme à sa carrière internationale à Zenica le vendredi 2 octobre, après une illustre carrière de 19 ans. La Bosnie-Herzégovine reçoit la Suède en Ligue des nations de l’UEFA ce soir-là. Ne manquez pas cette occasion mémorable, réservez vos billets dès aujourd’hui.

Avant cette rencontre, la Bosnie-Herzégovine lancera sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA avec deux déplacements consécutifs en Pologne et en Roumanie. Les Zmajevi joueront contre ces trois adversaires en aller-retour durant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue des nations A de l’UEFA 2028-2029, et l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations C de l’UEFA 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés en aller-retour sur deux manches.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA, y compris les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA ?

Bosnie-Herzégovine vs Suède aura lieu au stade Bilino Polje de Zenica le vendredi 2 octobre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League B - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Comment acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour Bosnie-Herzégovine vs Suède ont été mis à disposition via le portail de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBIH). Les principales fenêtres de vente pour les matches internationaux bosniens ouvrent environ 4 à 6 semaines avant le jour du match.

Si vous cherchez à obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré appelé TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, ou vous obtiendrez un remboursement à 100 %.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels à leur valeur faciale via le portail NFSBIH allaient d’environ 20 € à 25 € pour les places derrière les buts, jusqu’à 55 € à 80 € pour les places premium le long de la touche.

Les places du stade Bilino Polje sont réparties en catégories selon la vue sur le terrain :

Catégorie 1 (Latérales / tribunes principales) - Située le long des principales lignes de touche (Zapad/Ouest et Istok/Est), offrant les meilleures vues sur le terrain (fourchette de prix : 55 €-80 €)

Catégorie 2 (Coins et niveaux supérieurs) - Située dans les sections courbées d’angle ou dans les niveaux les plus élevés du stade. (fourchette de prix : 35 €-45 €)

Catégorie 3 (Coins et niveaux supérieurs) - Située derrière les buts (Sjever/Nord et Jug/Sud), généralement là où prennent place les supporters locaux les plus bruyants et les sections visiteurs désignées. (fourchette de prix : 35 €-45 €)

Gardez un œil sur les sites officiels de la sélection nationale à l’approche de la rencontre pour plus d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Bilino Polje

Le stade Bilino Polje est le foyer historique du football en Bosnie-Herzégovine, réputé comme l’ultime « forteresse » de la sélection nationale bien qu’il ne soit pas situé dans la capitale du pays.

Situé dans la ville industrielle de Zenica, le long de la rivière Bosna, il dispose actuellement d’une capacité entièrement assise d’environ 13 600 à 15 000 spectateurs. Le stade est le domicile permanent du club local du NK Čelik Zenica et est largement célébré pour son atmosphère intense, intimidante et passionnée.

Construit en 1972, il n’a fallu que 6 à 8 mois pour l’ériger. Le projet a été largement financé par l’usine sidérurgique locale, Željezara, afin d’offrir un divertissement sportif de haute qualité à la population industrielle laborieuse de la ville.

Fin 2025, la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine a dévoilé un plan de reconstruction par phases pour transformer Bilino Polje en un stade national ultra-moderne, entièrement couvert, de 18 000 places.

Moments mémorables au stade Bilino Polje :

Naissance d’une équipe nationale (1996) : Après l’indépendance, la Bosnie-Herzégovine y a disputé son tout premier match international officiel à domicile, un historique 0-0 contre l’Albanie.

La forteresse de 10 ans : Pendant une décennie incroyable, de 1996 à 2006, la sélection nationale est restée invaincue pendant 15 matches à Bilino Polje avant de finalement s’incliner contre la Hongrie.

La magie de la Coupe du monde : Le stade a accueilli les matches historiques qui ont assuré au pays sa place à la Coupe du monde de la FIFA 2014, ainsi qu’une légendaire victoire aux tirs au but contre l’Italie lors d’un barrage de la Coupe du monde 2026.

Racines médiévales : Le nom « Bilino Polje » se traduit par « White Field ». C’est un site profondément historique où la célèbre abjuration de Bilino Polje a été signée en 1203, un événement crucial de l’histoire médiévale bosnienne bien avant l’existence du football.

Comment s’y rendre

Si vous venez de la capitale Sarajevo, prendre un bus régional est l’option la plus efficace et la plus populaire. Comme le stade est situé en plein centre-ville de Zenica, il est exceptionnellement facile de s’y rendre à pied une fois arrivé dans la ville.

En bus : C’est la meilleure option depuis Sarajevo. Prendre un autocar interurbain est largement considéré comme le meilleur choix en raison de départs fréquents.

Prenez un bus à la gare routière principale de Sarajevo, Sarajevo Autobuska Stanica. Des compagnies comme Centrotrans Eurolines assurent des liaisons horaires. Le trajet dure un peu plus d’une heure et coûte entre 8 € et 15 €.

En train : Si vous avez un budget serré et souhaitez un voyage pittoresque, le train est une excellente alternative.

Exploités par les chemins de fer de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (ŽFBH), les trains partent de Sarajevo pour Zenica. Ils mettent environ 1 heure et 35 à 45 minutes et coûtent entre 5 € et 7 €.

En voiture : Si vous venez de Sarajevo en voiture, prenez l’autoroute A1 en direction du nord. Le trajet est d’environ 70 km et dure autour de 45 à 50 minutes. Des parkings payants sont disponibles tout autour du stade.

Match Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Bosnie-Herzégovine vs Suède : forme récente

Classement FIFA : Bosnie-Herzégovine (#61) vs Suède (#37)

En atteignant la phase à élimination directe de la Coupe du monde durant l’été, la Bosnie-Herzégovine a dépassé sa meilleure performance précédente sur la scène mondiale. Avant la Coupe du monde, les Zmajevi restaient sur trois matches sans défaite à domicile, dont une célèbre victoire aux tirs au but contre l’Italie.

La Suède a également quitté la Coupe du monde de la FIFA 2026 au stade des seizièmes de finale, en s’inclinant 3-0 contre la France. Malgré une victoire éclatante 5-1 lors de son entrée en lice en Coupe du monde en Amérique du Nord, elle n’a pas réussi à capitaliser sur ce départ gagnant, s’inclinant 5-1 contre les Pays-Bas et faisant match nul 1-1 contre le Japon lors de ses rencontres de groupe suivantes.

Bosnie-Herzégovine vs Suède : confrontations récentes

La Suède a remporté le seul précédent match disputé entre les deux pays. Elle s’était imposée 4–2 lors d’un match amical international en mai 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson (deux fois) et Marcus Berg avaient marqué pour les Suédois, tandis que Sejad Salihović et Ermin Zec avaient trouvé le chemin des filets pour la Bosnie-Herzégovine.

Face à face Nul 0 0 1 Matchs Amicaux Suède SWE 4 Bosnie-Herzégovine BIH 2 FDM 2 Buts marqués 4 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Suède SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 2 Bosnie-Herzégovine BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 N 3 Pologne POL 1 0 1 0 0 0 0 1 N 4 Roumanie ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 D Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



