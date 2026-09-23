Comment obtenir des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec une affiche internationale à fort enjeu, puisque la Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje de Zenica. Les deux nations européennes s’affrontent dans une rencontre de groupe cruciale, avec d’importantes implications en matière de promotion et de points au classement du tournoi.

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À quelle date a lieu le coup d’envoi de Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Bosnie-Herzégovine - Roumanie se joue au stade Bilino Polje de Zenica, avec une heure de coup d’envoi qui sera confirmée à l’approche de la date du match.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets officiels de première mise en vente sont distribués directement via le portail officiel de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, BHFF Fans, qui gère les mises en vente standard en admission générale pour les matches à domicile à Zenica. Les supporters doivent consulter la plateforme officielle suffisamment tôt afin d’obtenir des billets standard lorsque les quotas destinés au public seront ouverts.

Si les ventes primaires affichent complet ou que certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de marché secondaire comme Ticombo constituent une solution si les annonces sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets standard pour un match sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 20 € pour des places en admission générale derrière les buts au stade Bilino Polje.

Sur le marché secondaire comme Ticombo, les prix d’entrée commencent autour de 125 € lorsque les quotas standard sont épuisés sur les canaux de vente primaires.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie

La Bosnie-Herzégovine aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 contre les États-Unis à la Coupe du monde, bien qu’elle ait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Elle a également fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama durant cette série. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a marqué six buts et en a concédé huit.

La Roumanie a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre le pays de Galles, après un nul 1-1 face à la Géorgie. Plus tôt dans cette série, elle s’est inclinée contre la Slovaquie et la Turquie, tandis qu’un succès 7-1 contre Saint-Marin constitue son plus large résultat sur la période. L’équipe de Hagi a inscrit onze buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches, ce qui lui donne un bilan défensif nettement plus solide que son adversaire à l’approche de cette rencontre.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie : les précédentes confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2025, lorsque la Bosnie-Herzégovine a battu la Roumanie 3-1 à domicile lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde. La Roumanie avait remporté le match retour plus tôt cette année-là, en battant la Bosnie 1-0 à Bucarest en mars 2025. Sur les cinq confrontations directes répertoriées, la série reste très équilibrée, les précédents duels comprenant aussi deux rencontres de Ligue des nations en 2022 et un match qualificatif pour le Championnat d’Europe en 2011. La Roumanie a généralement eu de meilleurs résultats à domicile, mais la récente victoire de la Bosnie à Zenica montre que l’avantage du terrain est bien réel dans cette affiche.



