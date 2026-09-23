Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League B
team-logoBosnie-Herzégovine
Bilino Polje Stadium
team-logoRoumanie
Book Bosnia and Herzegovina vs Romania Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Bosnie-Herzégovine
Roumanie

La Bosnie-Herzégovine affronte la Roumanie en Ligue des nations B de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets

La Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec une affiche internationale à fort enjeu, puisque la Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje de Zenica. Les deux nations européennes s’affrontent dans une rencontre de groupe cruciale, avec d’importantes implications en matière de promotion et de points au classement du tournoi.

GOAL vous fournit tous les détails nécessaires concernant la billetterie du match, les catégories de places, les tarifs et les indications directes pour réserver vos sièges.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Bosnie-Herzégovine - Roumanie se joue au stade Bilino Polje de Zenica, avec une heure de coup d’envoi qui sera confirmée à l’approche de la date du match.

crest
UEFA Nations League B - Journée 6
Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets officiels de première mise en vente sont distribués directement via le portail officiel de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, BHFF Fans, qui gère les mises en vente standard en admission générale pour les matches à domicile à Zenica. Les supporters doivent consulter la plateforme officielle suffisamment tôt afin d’obtenir des billets standard lorsque les quotas destinés au public seront ouverts.

Si les ventes primaires affichent complet ou que certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de marché secondaire comme Ticombo constituent une solution si les annonces sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets standard pour un match sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 20 € pour des places en admission générale derrière les buts au stade Bilino Polje.

Sur le marché secondaire comme Ticombo, les prix d’entrée commencent autour de 125 € lorsque les quotas standard sont épuisés sur les canaux de vente primaires.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie

La Bosnie-Herzégovine aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 contre les États-Unis à la Coupe du monde, bien qu’elle ait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Elle a également fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama durant cette série. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a marqué six buts et en a concédé huit.

La Roumanie a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre le pays de Galles, après un nul 1-1 face à la Géorgie. Plus tôt dans cette série, elle s’est inclinée contre la Slovaquie et la Turquie, tandis qu’un succès 7-1 contre Saint-Marin constitue son plus large résultat sur la période. L’équipe de Hagi a inscrit onze buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches, ce qui lui donne un bilan défensif nettement plus solide que son adversaire à l’approche de cette rencontre.

BIH

BIH - Forme

PAN
N1-1
CAN
N1-1
SUI
D4-1
QAT
V3-1
E-U
D2-0
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ROU

ROU - Forme

SMR
V7-1
TUR
D1-0
SVK
D2-0
GEO
N1-1
WAL
V2-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Bosnie-Herzégovine - Roumanie : les précédentes confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2025, lorsque la Bosnie-Herzégovine a battu la Roumanie 3-1 à domicile lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde. La Roumanie avait remporté le match retour plus tôt cette année-là, en battant la Bosnie 1-0 à Bucarest en mars 2025. Sur les cinq confrontations directes répertoriées, la série reste très équilibrée, les précédents duels comprenant aussi deux rencontres de Ligue des nations en 2022 et un match qualificatif pour le Championnat d’Europe en 2011. La Roumanie a généralement eu de meilleurs résultats à domicile, mais la récente victoire de la Bosnie à Zenica montre que l’avantage du terrain est bien réel dans cette affiche.

Face à face

Bosnie-HerzégovineNulRoumanie
3
0
2
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
3
Roumanie badge
Roumanie
ROU
1
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Roumanie badge
Roumanie
ROU
0
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
1
FDM
UEFA Nations League B
Roumanie badge
Roumanie
ROU
4
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
1
FDM
UEFA Nations League B
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
1
Roumanie badge
Roumanie
ROU
0
FDM
European Championship Qualification
Roumanie badge
Roumanie
ROU
3
Bosnie-Herzégovine badge
Bosnie-Herzégovine
BIH
0
FDM
6Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google