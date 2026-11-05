La Ligue des nations de l’UEFA reprend avec une rencontre internationale à fort enjeu : la Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje de Zenica. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe crucial pour la montée et le classement de la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur la billetterie, les catégories de places, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos sièges.

À quelle heure débute Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Bosnie-Herzégovine et la Roumanie se déroulera au stade Bilino Polje de Zenica. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets officiels sont distribués directement sur BHFF Fans, le portail officiel de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, qui gère la vente des billets standard pour les rencontres à domicile à Zenica. Les supporters ont intérêt à consulter la plateforme officielle dès l’ouverture de la vente au public pour obtenir des billets au tarif standard.

Si tous les billets de la vente officielle sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, une plateforme de revente comme Ticombo constitue une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Sur le portail officiel de billetterie, les billets standard pour ce match débutent à environ 20 € pour des places derrière les buts du stade Bilino Polje.

Sur une plateforme de revente comme Ticombo, les premiers prix tournent autour de 125 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie

La Bosnie-Herzégovine aborde cette rencontre avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre les États-Unis en Coupe du monde, après une victoire 3-1 face au Qatar plus tôt dans la compétition. Elle a également fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama durant cette série. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a inscrit six buts et en a encaissé huit.

La Roumanie compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Elle reste sur un succès 2-1 contre le pays de Galles, précédé d’un nul 1-1 face à la Géorgie. Plus tôt dans cette série, elle s’est inclinée contre la Slovaquie et la Turquie, tandis que sa victoire 7-1 face à Saint-Marin constitue son résultat le plus marquant de la période. L’équipe de Hagi a marqué onze buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq matches, affichant ainsi un bilan défensif nettement meilleur que celui de son adversaire avant cette rencontre.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie : les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à novembre 2025, lorsque la Bosnie-Herzégovine a battu la Roumanie 3-1 à domicile lors des qualifications pour la Coupe du monde. La Roumanie avait remporté le match aller plus tôt cette année-là, en s’imposant 1-0 contre la Bosnie à Bucarest en mars 2025. Le bilan des cinq confrontations directes répertoriées est serré. Il comprend également deux rencontres de Ligue des nations en 2022 et un match de qualification pour le Championnat d’Europe en 2011. La Roumanie a généralement obtenu de meilleurs résultats à domicile, mais la récente victoire de la Bosnie à Zenica montre que l’avantage du terrain compte dans cette affiche.