La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une rencontre internationale à fort enjeu : la Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje, à Zenica. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe crucial pour la montée et le classement de la compétition.

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À quelle heure débute le match Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Bosnie-Herzégovine - Roumanie se déroulera au stade Bilino Polje, à Zenica. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Les billets officiels sont distribués directement sur BHFF Fans, la plateforme officielle de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine, qui assure la vente des places standard pour les matchs à domicile à Zenica. Les supporters ont intérêt à consulter cette plateforme rapidement pour obtenir des billets dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets officiels sont vendus ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, des places peuvent être recherchées sur des plateformes de revente comme Ticombo si celles proposées sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Roumanie ?

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets standard pour ce match débutent à environ 20 € pour les places derrière les buts du stade Bilino Polje.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix s’établissent autour de 125 € lorsque les billets standard proposés par les canaux officiels sont épuisés.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Roumanie

La Bosnie-Herzégovine aborde cette rencontre avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre les États-Unis en Coupe du monde, après une victoire 3-1 face au Qatar plus tôt dans la compétition. Elle a également fait match nul 1-1 contre le Canada et le Panama pendant cette série. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a marqué six buts et en a encaissé huit.

La Roumanie compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Elle reste sur une victoire 2-1 contre le pays de Galles, précédée d’un nul 1-1 face à la Géorgie. Auparavant, elle s’était inclinée contre la Slovaquie et la Turquie, tandis que sa victoire 7-1 sur Saint-Marin constitue son meilleur résultat de cette période. L’équipe de Hagi a inscrit onze buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres, ce qui lui confère un bilan défensif nettement meilleur que celui de son adversaire avant ce match.

Bosnie-Herzégovine - Roumanie : Les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à novembre 2025, lorsque la Bosnie-Herzégovine avait battu la Roumanie 3-1 à domicile lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. La Roumanie avait remporté le match aller plus tôt cette année-là, en s’imposant 1-0 contre la Bosnie à Bucarest en mars 2025. Les cinq confrontations directes répertoriées témoignent d’une rivalité serrée : elles comprennent également deux matchs de Ligue des nations en 2022 et un match de qualification pour le Championnat d’Europe en 2011. La Roumanie a généralement obtenu de meilleurs résultats à domicile, mais la récente victoire de la Bosnie à Zenica montre que l’avantage du terrain compte dans cette affiche.



