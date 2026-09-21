Le Borussia Mönchengladbach affronte Mayence 05 le samedi 19 septembre 2026 au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Lors de leur plus récente confrontation en championnat dans le même stade, en avril 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 très disputé. Avec l’avantage du terrain, Mönchengladbach cherchera à prendre les trois points devant son public, tandis que Mayence 05 vise une solide performance à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach - Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Borussia Moenchengladbach - Mayence 05 en Bundesliga ?

Borussia Mönchengladbach - Mayence 05 se déroule au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Bundesliga - Journée 4 19 sept. 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Moenchengladbach - Mayence 05 en Bundesliga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Borussia Mönchengladbach - Mayence 05 du 19 septembre 2026 via plusieurs canaux officiels et secondaires :

Site officiel du club (Borussia Mönchengladbach Ticketshop) : L’option la plus sûre et la plus directe est le site officiel du Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Les billets de match sont généralement mis en vente d’abord pour les membres officiels du club, puis pour le grand public s’il reste des places.

Plateformes secondaires de revente de billets : Si les billets sont épuisés via le club, vous pourrez en trouver sur des agrégateurs et places de marché secondaires comme StubHub.

Billets pour le parcage visiteurs : Si vous souhaitez être placé avec les supporters de Mayence 05 dans le secteur visiteurs dédié, les billets sont proposés directement via le portail officiel de billetterie en ligne du 1. FSV Mainz 05.

Combien coûtent les billets pour Borussia Moenchengladbach - Mayence 05 en Bundesliga ?

Pour le match de Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Mayence 05 du 19 septembre 2026, les prix des billets varient selon que vous les achetez directement auprès de sources officielles ou via des places de marché secondaires :

Portail officiel du club (Borussia Mönchengladbach) : Les billets officiels au tarif standard achetés directement auprès du club se situent généralement entre 15 € et 55 € pour les catégories de places classiques, selon que vous choisissez des places debout en tribune (Nordkurve) ou des sièges en tribune assise.

Marché secondaire et plateformes de revente : Sur les places de marché secondaires et les agrégateurs de revente comme StubHub, les prix d’entrée pour des places standard commencent généralement autour de 20 € à 60 € . Selon la disponibilité, l’emplacement du siège, comme les tribunes centrales principales, et la demande à l’approche du match, les annonces moyennes sur le marché secondaire pour cette affiche précise se situent entre 60 € et 250 €+ .

VIP & hospitalités : Les offres premium d’hospitalité et les places VIP pour cette rencontre démarrent nettement plus haut, souvent à partir de 300 € et dépassent 1 000 € pour des loges exécutives.

Borussia Moenchengladbach - Mayence 05 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Borussia Moenchengladbach et de Mayence 05

Le Borussia Mönchengladbach a remporté ses cinq matches les plus récents entre la pré-saison et le DFB-Pokal. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire autoritaire 5-0 contre le TSV Schott Mainz en coupe le 23 août. Plus tôt en pré-saison, il a battu Aston Villa 2-1 et Velbert 8-0. Sur ces cinq rencontres, Gladbach a marqué 20 buts et n’en a encaissé que deux, un bilan qui met en évidence une équipe bien organisée et clinique.

Mayence 05 affiche également une excellente forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches et un nul. Son résultat le plus récent a été une victoire 9-0 en coupe contre le VfB Krieschow le 23 août. L’équipe de Fischer a aussi battu AFC Bournemouth 2-1 et le Paris FC 4-0 en pré-saison, ne concédant un nul que contre l’Udinese, 3-3. Mayence a inscrit 17 buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

Borussia Moenchengladbach - Mayence 05 : historique récent des confrontations directes

La plus récente rencontre entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1 au Borussia-Park le 19 avril 2026, en Bundesliga. Avant cela, Mayence 05 s’était incliné 1-0 à domicile contre Gladbach en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Gladbach compte une victoire, Mayence une victoire, et trois matches se sont terminés sur un score de parité, les deux clubs ayant eu du mal à se départager dans cette affiche.