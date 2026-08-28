Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoM'Gladbach
Ista-Borussia-Park
team-logoMayence
Book Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05 Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach-Mainz 05 : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
M'Gladbach
Mayence
Bundesliga

Le Borussia Mönchengladbach affronte Mayence 05 en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets

Le Borussia Mönchengladbach affronte Mayence 05 le samedi 19 septembre 2026 au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Lors de leur plus récent affrontement en championnat dans cette même enceinte, en avril 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 très disputé. Avec l’avantage du terrain, Mönchengladbach tentera de prendre les trois points devant son public, tandis que Mayence 05 cherchera à réaliser une solide performance à l’extérieur.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05 a lieu au Borussia-Park de Mönchengladbach.

crest
Bundesliga - Journée 4
Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05 du 19 septembre 2026 via plusieurs canaux officiels et secondaires :

  • Site officiel du club (Borussia Mönchengladbach Ticketshop) : L’option la plus sûre et la plus directe est le site officiel du Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Les billets pour le match sont généralement d’abord mis en vente pour les membres officiels du club, puis pour le grand public s’il reste des places.
  • Plateformes secondaires de revente de billets : Si les billets sont épuisés via le club, vous pouvez en trouver sur des agrégateurs et places de marché secondaires comme StubHub.
  • Billets pour le parcage visiteurs : Si vous souhaitez vous asseoir avec les supporters de Mayence 05 dans le secteur visiteurs dédié, les billets sont mis à disposition directement via le portail officiel de billetterie en ligne du 1. FSV Mainz 05.

Combien coûtent les billets pour Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Pour le match de Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05 du 19 septembre 2026, le prix des billets varie selon que vous les achetez directement auprès de sources officielles ou via des places de marché secondaires :

  • Portail officiel du club (Borussia Mönchengladbach) : Les billets officiels au prix standard achetés directement auprès du club se situent généralement entre 15 € et 55 € pour les catégories de places classiques, selon que vous choisissez des places debout en tribune (Nordkurve) ou des sièges en tribune.
  • Marché secondaire et plateformes de revente : Sur les places de marché secondaires et les agrégateurs de revente comme StubHub, les prix d’entrée pour des places standard commencent généralement autour de 20 € à 60 €. Selon la disponibilité, l’emplacement des sièges, comme les tribunes centrales principales, et la demande à l’approche du match, les annonces moyennes sur le marché secondaire pour cette affiche spécifique varient entre 60 € et 250 €+.
  • VIP & hospitalité : Les packages premium d’hospitalité et les places VIP pour cette affiche démarrent bien plus haut, souvent à partir de 300 € et dépassent 1 000 € pour les loges exécutives.

Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga : Tout ce que vous devez savoir

Forme de Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05

Le Borussia Mönchengladbach a remporté chacun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues entre la présaison et la DFB-Pokal. Sa dernière sortie s’est soldée par une large victoire 5-0 contre le TSV Schott Mainz en coupe le 23 août. Plus tôt durant la présaison, il a battu Aston Villa 2-1 et Velbert 8-0. Sur ces cinq matches, Gladbach a marqué 20 buts et n’en a encaissé que deux, un bilan qui témoigne d’un effectif bien organisé et clinique.

Mayence 05 est également en excellente forme, avec quatre victoires et un match nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 9-0 en coupe contre le VfB Krieschow le 23 août. L’équipe de Fischer a également battu l’AFC Bournemouth 2-1 et le Paris FC 4-0 en présaison, ne concédant qu’un nul contre l’Udinese, 3-3. Mayence a marqué 17 buts et en a encaissé quatre sur ces cinq sorties.

BMG

BMG - Forme

AVL
V2-1
TSM
V0-5
RBL
D3-0
ELV
D3-4
SCF
D5-0
But marqué (encaissé)
10/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
M05

M05 - Forme

BOU
V2-1
KRI
V0-9
SCP
N0-0
HSV
V0-5
SGE
D1-3
But marqué (encaissé)
17/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1 au Borussia-Park le 19 avril 2026, en Bundesliga. Avant cela, Mayence 05 s’était incliné 1-0 à domicile contre Gladbach en décembre 2025. Sur les cinq derniers affrontements en Bundesliga, Gladbach compte une victoire, Mayence une victoire, et trois matches se sont terminés sur un score de parité, les deux clubs ayant du mal à se départager dans cette affiche.

Face à face

M'GladbachNulMayence
1
3
1
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
Mayence badge
Mayence
M05
1
FDM
Bundesliga
Mayence badge
Mayence
M05
0
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
Mayence badge
Mayence
M05
3
FDM
Bundesliga
Mayence badge
Mayence
M05
1
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
Bundesliga
Mayence badge
Mayence
M05
1
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google