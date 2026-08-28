Le Borussia Mönchengladbach affronte Mayence 05 le samedi 19 septembre 2026 au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Lors de leur plus récent affrontement en championnat dans cette même enceinte, en avril 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 très disputé. Avec l’avantage du terrain, Mönchengladbach tentera de prendre les trois points devant son public, tandis que Mayence 05 cherchera à réaliser une solide performance à l’extérieur.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05 a lieu au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Bundesliga - Journée 4 19 sept. 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05 du 19 septembre 2026 via plusieurs canaux officiels et secondaires :

Site officiel du club (Borussia Mönchengladbach Ticketshop) : L’option la plus sûre et la plus directe est le site officiel du Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Les billets pour le match sont généralement d’abord mis en vente pour les membres officiels du club, puis pour le grand public s’il reste des places.

Plateformes secondaires de revente de billets : Si les billets sont épuisés via le club, vous pouvez en trouver sur des agrégateurs et places de marché secondaires comme StubHub.

Billets pour le parcage visiteurs : Si vous souhaitez vous asseoir avec les supporters de Mayence 05 dans le secteur visiteurs dédié, les billets sont mis à disposition directement via le portail officiel de billetterie en ligne du 1. FSV Mainz 05.

Combien coûtent les billets pour Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga ?

Pour le match de Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Mayence 05 du 19 septembre 2026, le prix des billets varie selon que vous les achetez directement auprès de sources officielles ou via des places de marché secondaires :

Portail officiel du club (Borussia Mönchengladbach) : Les billets officiels au prix standard achetés directement auprès du club se situent généralement entre 15 € et 55 € pour les catégories de places classiques, selon que vous choisissez des places debout en tribune (Nordkurve) ou des sièges en tribune.

Marché secondaire et plateformes de revente : Sur les places de marché secondaires et les agrégateurs de revente comme StubHub, les prix d’entrée pour des places standard commencent généralement autour de 20 € à 60 € . Selon la disponibilité, l’emplacement des sièges, comme les tribunes centrales principales, et la demande à l’approche du match, les annonces moyennes sur le marché secondaire pour cette affiche spécifique varient entre 60 € et 250 €+ .

VIP & hospitalité : Les packages premium d’hospitalité et les places VIP pour cette affiche démarrent bien plus haut, souvent à partir de 300 € et dépassent 1 000 € pour les loges exécutives.

Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 en Bundesliga : Tout ce que vous devez savoir

Forme de Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05

Le Borussia Mönchengladbach a remporté chacun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues entre la présaison et la DFB-Pokal. Sa dernière sortie s’est soldée par une large victoire 5-0 contre le TSV Schott Mainz en coupe le 23 août. Plus tôt durant la présaison, il a battu Aston Villa 2-1 et Velbert 8-0. Sur ces cinq matches, Gladbach a marqué 20 buts et n’en a encaissé que deux, un bilan qui témoigne d’un effectif bien organisé et clinique.

Mayence 05 est également en excellente forme, avec quatre victoires et un match nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 9-0 en coupe contre le VfB Krieschow le 23 août. L’équipe de Fischer a également battu l’AFC Bournemouth 2-1 et le Paris FC 4-0 en présaison, ne concédant qu’un nul contre l’Udinese, 3-3. Mayence a marqué 17 buts et en a encaissé quatre sur ces cinq sorties.

Borussia Moenchengladbach vs Mayence 05 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1 au Borussia-Park le 19 avril 2026, en Bundesliga. Avant cela, Mayence 05 s’était incliné 1-0 à domicile contre Gladbach en décembre 2025. Sur les cinq derniers affrontements en Bundesliga, Gladbach compte une victoire, Mayence une victoire, et trois matches se sont terminés sur un score de parité, les deux clubs ayant du mal à se départager dans cette affiche.