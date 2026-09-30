Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoM'Gladbach
Ista-Borussia-Park
team-logoHoffenheim
Book Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
M'Gladbach
Hoffenheim
Bundesliga

Le Borussia Mönchengladbach affronte Hoffenheim en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Borussia Mönchengladbach affronte Hoffenheim le dimanche 18 octobre 2026 au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Historiquement, cette affiche a régulièrement donné lieu à des matches spectaculaires et prolifiques, avec une moyenne de plus de cinq buts par match lors de leurs récentes confrontations dans l’élite. Gladbach cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain après avoir décroché une nette victoire 4-0 lors de sa dernière réception de Hoffenheim en championnat.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga ?

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim débute au Borussia-Park de Mönchengladbach, le dimanche 18 octobre 2026.

crest
Bundesliga - Journée 6
Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour Borussia Mönchengladbach contre TSG 1899 Hoffenheim au BORUSSIA-PARK, vous pouvez passer par ces principaux canaux :

1. Canaux de billetterie officiels

  • Billetterie officielle du Borussia Mönchengladbach : le moyen le plus sûr et le plus direct passe par le portail officiel de billetterie en ligne de Gladbach. Les billets sont généralement mis en vente par phases, en commençant par les membres du club avant une ouverture au grand public s’il reste des places disponibles.
  • Plateforme d’échange de billets secondaire (Zweitmarkt) : Gladbach dispose d’une plateforme officielle de revente de billets via son site principal. Si le match affiche complet, les membres du club et les supporters y revendent leurs billets en toute sécurité à leur valeur faciale d’origine.
  • Secteur réservé aux supporters visiteurs : si vous soutenez Hoffenheim, les billets pour la section visiteurs sont distribués directement via la billetterie officielle du TSG Hoffenheim pour les membres du club visiteur et les abonnés.

2. Plateformes de revente tierces

  • Places de marché de billets secondaires : des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent des billets de revente. Gardez à l’esprit que les prix sur les places de marché secondaires fluctuent souvent en fonction de la demande et peuvent être plus élevés que les tarifs officiels à valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Borussia Mönchengladbach contre TSG 1899 Hoffenheim au BORUSSIA-PARK varient en fonction de la catégorie de siège et du canal d’achat :

1. Prix officiels à valeur faciale (billetterie Gladbach)

  • Tribune debout (Nordkurve) : environ 16 € à 19 €
  • Places standard (anneaux supérieurs et inférieurs) : environ 19 € à 55 € (selon la proximité avec une vue centrale sur le terrain)
  • Zweitmarkt officiel (plateforme de revente) : vendus à leur valeur faciale d’origine, généralement entre 16 € et 55 € sans majoration secondaire.

2. Plateformes de revente secondaires

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, sur des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande du marché

  • Billets d’entrée/de premier prix : autour de 22 € à 30 €
  • Fourchette moyenne des billets : 50 € à 140 €+ (selon la catégorie de siège, la disponibilité et la demande à l’approche du match)
  • VIP & hospitalité : à partir de 250 € à 300 €+

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

Forme de Borussia Moenchengladbach et Hoffenheim

Le Borussia Mönchengladbach a perdu trois de ses cinq derniers matches officiels comptant en Bundesliga, ses seules victoires étant intervenues lors d’un match de DFB-Pokal contre le TSV Schott Mainz (5-0) et d’un amical de pré-saison contre Aston Villa (2-1). Son résultat le plus récent est une défaite 5-0 sur le terrain du SC Freiburg. Sur ces cinq matches, Gladbach a inscrit neuf buts et en a encaissé 13, ses seules défaites en Bundesliga représentant à elles seules un bilan de 3 buts marqués pour 12 encaissés.

Hoffenheim a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 en Bundesliga contre le VfB Stuttgart, avec un doublé de Hlozek. Le club a également battu Erzgebirge Aue 4-0 en DFB-Pokal et fait match nul 2-2 contre Tottenham Hotspur en pré-saison. Le TSG a marqué 11 buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres.

BMG

BMG - Forme

RBL
D3-0
ELV
D3-4
SCF
D5-0
M05
D3-4
SIE
V0-3
But marqué (encaissé)
9/16
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TSG

TSG - Forme

KOE
D3-2
BVB
D2-3
VFB
V2-1
OFI
D2-0
SCP
D3-1
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 16 mai 2026 en Bundesliga, avec une victoire 4-0 à domicile du Borussia Mönchengladbach. Sur les cinq dernières confrontations directes, Gladbach s’est imposé à deux reprises, Hoffenheim a gagné deux fois, et un match s’est terminé sur un nul, un 4-4 au Borussia-Park en mai 2025. Ces cinq rencontres ont produit un total de 27 buts, soit une moyenne de plus de cinq par match.

Face à face

M'GladbachNulHoffenheim
2
1
2
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
2
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
3
FDM
14Buts marqués14
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google