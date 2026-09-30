Le Borussia Mönchengladbach affronte Hoffenheim le dimanche 18 octobre 2026 au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Historiquement, cette affiche a régulièrement donné lieu à des matches spectaculaires et prolifiques, avec une moyenne de plus de cinq buts par match lors de leurs récentes confrontations dans l’élite. Gladbach cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain après avoir décroché une nette victoire 4-0 lors de sa dernière réception de Hoffenheim en championnat.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga ?

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim débute au Borussia-Park de Mönchengladbach, le dimanche 18 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 6 18 oct. 2026 - 11:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour Borussia Mönchengladbach contre TSG 1899 Hoffenheim au BORUSSIA-PARK, vous pouvez passer par ces principaux canaux :

1. Canaux de billetterie officiels

Billetterie officielle du Borussia Mönchengladbach : le moyen le plus sûr et le plus direct passe par le portail officiel de billetterie en ligne de Gladbach. Les billets sont généralement mis en vente par phases, en commençant par les membres du club avant une ouverture au grand public s’il reste des places disponibles.

Plateforme d’échange de billets secondaire (Zweitmarkt) : Gladbach dispose d’une plateforme officielle de revente de billets via son site principal. Si le match affiche complet, les membres du club et les supporters y revendent leurs billets en toute sécurité à leur valeur faciale d’origine.

Secteur réservé aux supporters visiteurs : si vous soutenez Hoffenheim, les billets pour la section visiteurs sont distribués directement via la billetterie officielle du TSG Hoffenheim pour les membres du club visiteur et les abonnés.

2. Plateformes de revente tierces

Places de marché de billets secondaires : des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent des billets de revente. Gardez à l’esprit que les prix sur les places de marché secondaires fluctuent souvent en fonction de la demande et peuvent être plus élevés que les tarifs officiels à valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Borussia Mönchengladbach contre TSG 1899 Hoffenheim au BORUSSIA-PARK varient en fonction de la catégorie de siège et du canal d’achat :

1. Prix officiels à valeur faciale (billetterie Gladbach)

Tribune debout (Nordkurve) : environ 16 € à 19 €

Places standard (anneaux supérieurs et inférieurs) : environ 19 € à 55 € (selon la proximité avec une vue centrale sur le terrain)

Zweitmarkt officiel (plateforme de revente) : vendus à leur valeur faciale d’origine, généralement entre 16 € et 55 € sans majoration secondaire.

2. Plateformes de revente secondaires

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, sur des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande du marché

Billets d’entrée/de premier prix : autour de 22 € à 30 €

Fourchette moyenne des billets : 50 € à 140 €+ (selon la catégorie de siège, la disponibilité et la demande à l’approche du match)

VIP & hospitalité : à partir de 250 € à 300 €+

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

Forme de Borussia Moenchengladbach et Hoffenheim

Le Borussia Mönchengladbach a perdu trois de ses cinq derniers matches officiels comptant en Bundesliga, ses seules victoires étant intervenues lors d’un match de DFB-Pokal contre le TSV Schott Mainz (5-0) et d’un amical de pré-saison contre Aston Villa (2-1). Son résultat le plus récent est une défaite 5-0 sur le terrain du SC Freiburg. Sur ces cinq matches, Gladbach a inscrit neuf buts et en a encaissé 13, ses seules défaites en Bundesliga représentant à elles seules un bilan de 3 buts marqués pour 12 encaissés.

Hoffenheim a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 en Bundesliga contre le VfB Stuttgart, avec un doublé de Hlozek. Le club a également battu Erzgebirge Aue 4-0 en DFB-Pokal et fait match nul 2-2 contre Tottenham Hotspur en pré-saison. Le TSG a marqué 11 buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres.

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 16 mai 2026 en Bundesliga, avec une victoire 4-0 à domicile du Borussia Mönchengladbach. Sur les cinq dernières confrontations directes, Gladbach s’est imposé à deux reprises, Hoffenheim a gagné deux fois, et un match s’est terminé sur un nul, un 4-4 au Borussia-Park en mai 2025. Ces cinq rencontres ont produit un total de 27 buts, soit une moyenne de plus de cinq par match.