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Comment obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach - Elversberg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Borussia Mönchengladbach affronte Elversberg en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le Borussia Moenchengladbach affronte Elversberg le samedi 5 septembre 2026 au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Cette rencontre à domicile offre à Mönchengladbach une occasion, en ce début de saison, de prendre des points importants, tandis qu’Elversberg, en déplacement, vise à prendre ses marques dans l’élite. Les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois en compétition chez les seniors, Mönchengladbach s’étant imposé avec autorité 5-0 face à Elversberg au deuxième tour de la DFB-Pokal en décembre 2020.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Borussia Moenchengladbach contre Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

Le Borussia Moenchengladbach reçoit Elversberg au Borussia-Park de Mönchengladbach lors de la première journée de la saison de Bundesliga.

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Bundesliga - Journée 2
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Comment acheter des billets pour Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

1. Vente officielle du club à domicile (Borussia Mönchengladbach)

  • Achetez directement via le portail officiel de billetterie en ligne de l’équipe qui reçoit.
  • Les membres du club bénéficient de fenêtres de réservation prioritaires avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.
  • Si les places standard sont épuisées, consultez la plateforme officielle de revente de billets sur le site du club pour des reventes à la valeur faciale directement proposées par les abonnés.

2. Parcage visiteurs (SV Elversberg)

  • Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets directement via la billetterie officielle du SV Elversberg afin d’obtenir des places dans la section visiteurs désignée au BORUSSIA-PARK.

3. Plateformes de revente tierces

  • Des plateformes de billetterie secondaire comme Stubhub proposent des offres disponibles, même si les prix sont généralement majorés par rapport au tarif officiel selon la demande.

Combien coûtent les billets pour Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

Pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le SV Elversberg au BORUSSIA PARK, les prix des billets sur les marchés officiels et secondaires sont les suivants :

  • Prix officiels : Directement via le portail du club, les billets standard hors VIP coûtent généralement entre 15 € et 55 € selon les catégories standards.
  • Marché de la revente : Sur des plateformes tierces comme Stubhub, les prix d’entrée pour des billets de base commencent généralement autour de 20 € à 50 €, tandis que les annonces secondaires moyennes se situent entre 170 € et 300 € selon la demande par section et la disponibilité.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Borussia Moenchengladbach et d’Elversberg

Le Borussia Moenchengladbach aborde l’ouverture de la Bundesliga avec cinq victoires en cinq matches amicaux de pré-saison, 20 buts marqués et seulement deux encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Aston Villa le 15 août, tandis que son résultat le plus net a été un cinglant 8-0 infligé à Velbert. Cette série représente un sans-faute sur l’ensemble de son programme de préparation estivale.

Elversberg a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de pré-saison. L’équipe a battu Lorient 4-1 lors de son dernier amical le 15 août et avait auparavant inscrit cinq buts contre Strasbourg dans une victoire 5-2. Sa seule défaite est intervenue contre Viktoria Köln 1904 à la mi-juillet. Sur l’ensemble de ces cinq matches, elle a marqué 12 buts et en a concédé six.

BMG

BMG - Forme

HRO
V1-3
VEL
V0-8
AVL
V2-1
TSM
V0-5
RBL
D3-0
But marqué (encaissé)
18/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ELV

ELV - Forme

STR
V5-2
MLL
N1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg : historique récent des confrontations directes

Les deux clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois dans les archives disponibles, avec une victoire 5-0 du Borussia Moenchengladbach à l’extérieur contre Elversberg en DFB-Pokal en décembre 2020. Ce résultat constitue l’unique donnée de confrontation directe entre ces deux équipes, ce qui signifie qu’il existe peu de contexte historique avant leur première rencontre en Bundesliga.

Face à face

M'GladbachNulElversberg
1
0
0
DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
5
FDM
5Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué0/1

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg : classement

Au classement de Bundesliga, le Borussia Moenchengladbach occupe actuellement la cinquième place, tandis qu’Elversberg est septième.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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