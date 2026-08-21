Le Borussia Moenchengladbach affronte Elversberg le samedi 5 septembre 2026 au Borussia-Park de Mönchengladbach.

Cette rencontre à domicile offre à Mönchengladbach une occasion, en ce début de saison, de prendre des points importants, tandis qu’Elversberg, en déplacement, vise à prendre ses marques dans l’élite. Les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois en compétition chez les seniors, Mönchengladbach s’étant imposé avec autorité 5-0 face à Elversberg au deuxième tour de la DFB-Pokal en décembre 2020.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Borussia Moenchengladbach contre Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

Le Borussia Moenchengladbach reçoit Elversberg au Borussia-Park de Mönchengladbach lors de la première journée de la saison de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

1. Vente officielle du club à domicile (Borussia Mönchengladbach)

Achetez directement via le portail officiel de billetterie en ligne de l’équipe qui reçoit.

Les membres du club bénéficient de fenêtres de réservation prioritaires avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.

Si les places standard sont épuisées, consultez la plateforme officielle de revente de billets sur le site du club pour des reventes à la valeur faciale directement proposées par les abonnés.

2. Parcage visiteurs (SV Elversberg)

Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets directement via la billetterie officielle du SV Elversberg afin d’obtenir des places dans la section visiteurs désignée au BORUSSIA-PARK.

3. Plateformes de revente tierces

Des plateformes de billetterie secondaire comme Stubhub proposent des offres disponibles, même si les prix sont généralement majorés par rapport au tarif officiel selon la demande.

Combien coûtent les billets pour Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

Pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le SV Elversberg au BORUSSIA PARK, les prix des billets sur les marchés officiels et secondaires sont les suivants :

Prix officiels : Directement via le portail du club, les billets standard hors VIP coûtent généralement entre 15 € et 55 € selon les catégories standards.

Marché de la revente : Sur des plateformes tierces comme Stubhub, les prix d’entrée pour des billets de base commencent généralement autour de 20 € à 50 € , tandis que les annonces secondaires moyennes se situent entre 170 € et 300 € selon la demande par section et la disponibilité.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Borussia Moenchengladbach et d’Elversberg

Le Borussia Moenchengladbach aborde l’ouverture de la Bundesliga avec cinq victoires en cinq matches amicaux de pré-saison, 20 buts marqués et seulement deux encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Aston Villa le 15 août, tandis que son résultat le plus net a été un cinglant 8-0 infligé à Velbert. Cette série représente un sans-faute sur l’ensemble de son programme de préparation estivale.

Elversberg a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de pré-saison. L’équipe a battu Lorient 4-1 lors de son dernier amical le 15 août et avait auparavant inscrit cinq buts contre Strasbourg dans une victoire 5-2. Sa seule défaite est intervenue contre Viktoria Köln 1904 à la mi-juillet. Sur l’ensemble de ces cinq matches, elle a marqué 12 buts et en a concédé six.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg : historique récent des confrontations directes

Les deux clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois dans les archives disponibles, avec une victoire 5-0 du Borussia Moenchengladbach à l’extérieur contre Elversberg en DFB-Pokal en décembre 2020. Ce résultat constitue l’unique donnée de confrontation directe entre ces deux équipes, ce qui signifie qu’il existe peu de contexte historique avant leur première rencontre en Bundesliga.

Face à face Nul 1 0 0 DFB-Pokal Elversberg ELV 0 M'Gladbach BMG 5 FDM 5 Buts marqués 0 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 0 / 1

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg : classement

Au classement de Bundesliga, le Borussia Moenchengladbach occupe actuellement la cinquième place, tandis qu’Elversberg est septième.