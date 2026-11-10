Le Borussia Mönchengladbach reçoit Darmstadt le mardi 1er décembre 2026 au Borussia-Park, à Mönchengladbach.

Leurs dernières confrontations officielles ont eu lieu lors de la saison 2023-2024 de Bundesliga et se sont soldées par deux matches nuls disputés. Les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire 3-3 au Merck-Stadion am Böllenfalltor de Darmstadt en septembre 2023, avant de faire match nul 0-0 au Borussia-Park en février 2024.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach-Darmstadt, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Borussia Mönchengladbach-Darmstadt en Coupe d’Allemagne ?

Le match entre le Borussia Mönchengladbach et Darmstadt aura lieu au Borussia-Park, à Mönchengladbach, le mardi 1er décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Borussia Mönchengladbach-Darmstadt en Coupe d’Allemagne ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre le Borussia Mönchengladbach et Darmstadt :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs (marché primaire) : Vous pouvez consulter les sites officiels du Borussia Mönchengladbach, qui reçoit au Borussia-Park, et du SV Darmstadt 98 pour connaître les préventes réservées aux membres et les ventes ouvertes au grand public. Acheter directement auprès des clubs garantit des billets au prix officiel et un accès valide au stade.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Allemagne lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Borussia Mönchengladbach-Darmstadt en Coupe d’Allemagne ?

Voici le détail des tarifs des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre le Borussia Mönchengladbach et Darmstadt :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout / tribunes debout sécurisées : 15 à 20 €

15 à 20 € Places assises classiques (tribunes supérieures et inférieures) : 30 à 60 €

30 à 60 € Offres VIP / hospitalité : 150 à plus de 300 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places assises classiques / entrée générale : 45 à plus de 120 €

45 à plus de 120 € Places premium / en tribune latérale : 130 à plus de 250 €

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Mönchengladbach et de Darmstadt

Le Borussia Mönchengladbach compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 face à Paderborn en Bundesliga, après une victoire 2-0 contre le Karlsruher SC en Coupe d’Allemagne. Le temps fort de cette série a été sa victoire 3-2 sur le terrain du VfB Stuttgart en Bundesliga, même si les défaites face à Hoffenheim (1-2) et au FC Köln (1-2) illustrent l’irrégularité à laquelle Blessin cherche à remédier.

Darmstadt a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est un nul 1-1 face à Magdeburg en 2. Bundesliga, et l’équipe a battu Elversberg 2-0 en Coupe d’Allemagne. Une défaite 4-0 à domicile contre le Karlsruher SC reste le point noir de cette période : Darmstadt a encaissé dix buts et en a marqué sept sur ces cinq rencontres.

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2024, lorsque le Borussia Mönchengladbach et Darmstadt ont fait match nul 0-0 au Borussia-Park en Bundesliga. Auparavant, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul 3-3 en septembre 2023, alors que Darmstadt recevait Gladbach. Sur les cinq dernières confrontations recensées, aucune équipe n’a pris l’ascendant : Gladbach compte une victoire, Darmstadt également, et les trois autres rencontres se sont soldées par des nuls.