Le Borussia Mönchengladbach reçoit le Borussia Dortmund le samedi 21 novembre 2026 au Borussia-Park, à Mönchengladbach.

Lors de leur dernière confrontation, le 3 mai 2026, Mönchengladbach s’était imposé 1-0 à domicile au terme d’un match disputé, grâce à un but tardif de Haris Tabaković. Avant cette rencontre, Dortmund avait dominé les confrontations entre les deux équipes, avec notamment une victoire 2-0 en décembre 2025 et un succès 3-2 plus tôt dans l’année.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach contre Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund ?

Le coup d’envoi du match entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund sera donné au Borussia-Park, à Mönchengladbach, le samedi 21 novembre 2026.

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund ?

Voici les options de billetterie généralement proposées aux supporters qui souhaitent obtenir une place pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund au Borussia-Park :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund accordent tous deux une période de vente prioritaire exclusivement à leurs membres. C’est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets à leur prix initial.

Le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund accordent tous deux une période de vente prioritaire exclusivement à leurs membres. C’est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets à leur prix initial. Vente au grand public : Les places encore disponibles après la vente réservée aux membres sont ensuite mises en vente auprès du grand public, directement sur le portail de billetterie officiel du club qui reçoit.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places proposées lors de la vente initiale sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund au Borussia-Park :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Nordkurve) : Pour les membres du club, les prix initiaux se situent généralement entre 19 et 25 € .

Pour les membres du club, les prix initiaux se situent généralement entre . Places assises classiques (tribunes supérieures et inférieures) : Les places des catégories standard vendues par les canaux officiels coûtent généralement entre 35 et 75 € .

Les places des catégories standard vendues par les canaux officiels coûtent généralement entre . Places VIP et prestations d’accueil : Les offres haut de gamme proposées directement par le club coûtent à partir de 200 à plus de 400 € par billet et comprennent la restauration ainsi que l’accès à un salon doté de sièges rembourrés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus initialement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Tribunes inférieures et secteurs d’angle : À partir d’environ 70 à 110 € (environ 60 £ ou plus), selon l’offre et la demande.

À partir d’environ (environ 60 £ ou plus), selon l’offre et la demande. Places le long du terrain et places haut de gamme : Les places classiques le long des lignes de touche ou dans les secteurs prisés coûtent généralement entre 150 et 350 € .

Les places classiques le long des lignes de touche ou dans les secteurs prisés coûtent généralement entre . Revente de places VIP et en salons d’affaires : Les offres de prestige avec prestations d’accueil et les places dans les secteurs d’entreprise exclusifs coûtent souvent entre 400 et plus de 900 € par place.

Match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Mönchengladbach et du Borussia Dortmund

Mönchengladbach aborde cette rencontre sur une série qui devrait inquiéter Blessin. Son équipe n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels, pour trois défaites et un nul, et cette unique victoire a été obtenue lors d’un match amical contre Sportfreunde Siegen. En championnat, elle s’est inclinée face à Mainz, Köln et Hoffenheim, encaissant dix buts lors de ces trois défaites en Bundesliga. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Hoffenheim. Sur l’ensemble des cinq matches, elle n’a marqué que cinq buts et en a encaissé huit.

La place de Dortmund au classement du championnat raconte une autre histoire, mais ses résultats récents présentent des signes préoccupants. Sur ses cinq derniers matches, le club compte deux victoires, deux nuls et une défaite, avec cinq buts marqués et cinq encaissés. Le 0-0 contre l’Union Berlin était son troisième match sans victoire, tandis que la défaite 1-0 en Norvège face à Bodø/Glimt a mis en évidence un manque d’intensité que Kovac a reconnu ouvertement. Ses deux victoires durant cette période, 3-0 contre Paderborn et 1-0 à Stuttgart, semblent de plus en plus lointaines.

Borussia Mönchengladbach contre Borussia Dortmund : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est conclue par une victoire 1-0 de Mönchengladbach à domicile en mai 2026, mettant fin à une période de domination de Dortmund dans ce duel. Sur leurs cinq dernières confrontations, Dortmund en a remporté trois, Gladbach une, et un match s’est terminé sur un nul. Le nombre de buts est resté serré sur cette série de cinq rencontres, Dortmund ayant inscrit légèrement plus de buts au total. La dernière victoire de Gladbach à domicile constituera néanmoins un point d’appui pour l’équipe de Blessin.