Comment obtenir des billets pour Borussia Dortmund-Elversberg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Borussia Dortmund reçoit Elversberg le samedi 7 novembre 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund.

Le Borussia Dortmund a par le passé affronté l’équipe réserve d’Elversberg dans les divisions inférieures et a notamment battu son équipe première 4-1 en DFB-Pokal en octobre 1981. De son côté, Elversberg s’est révélé un adversaire coriace pour sa première saison en Bundesliga, obtenant des résultats marquants face à des clubs établis.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund contre Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Elversberg ?

Le coup d’envoi du match entre le Borussia Dortmund et Elversberg sera donné le samedi 7 novembre 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund.

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Elversberg ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters qui souhaitent obtenir des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le SV Elversberg au Signal Iduna Park :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du BVB : Le moyen le plus fiable et le plus économique d’acheter des billets au prix officiel est de passer directement par le site du Borussia Dortmund. Les billets font généralement d’abord l’objet d’une prévente réservée aux membres du club et aux abonnés, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Elversberg ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le SV Elversberg varie selon qu’ils sont achetés auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Places debout (Mur jaune / autres places debout) : Leur prix est généralement d’environ 19,00 € .

Leur prix est généralement d’environ . Places assises de catégorie 4 : Les places classiques dans les tribunes supérieures sont généralement proposées à partir d’environ 57,00 € directement par le club.

Les places classiques dans les tribunes supérieures sont généralement proposées à partir d’environ directement par le club. Places assises de catégories 1 à 3 : Les places classiques les mieux situées, dans les tribunes inférieures et intermédiaires, coûtent généralement entre 65,00 € et 85,00 € au prix officiel.

Les places classiques les mieux situées, dans les tribunes inférieures et intermédiaires, coûtent généralement entre au prix officiel. Formules VIP et hospitalité : Elles sont proposées à partir d’environ 535,50 € par personne et comprennent un siège rembourré haut de gamme ainsi qu’un service de restauration.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de billets d’entrée générale : Pour cette rencontre, les places classiques en tribune supérieure ou debout sont généralement proposées à partir d’environ 50,00 € à 70,00 € , selon l’offre et la demande du moment.

Pour cette rencontre, les places classiques en tribune supérieure ou debout sont généralement proposées à partir d’environ , selon l’offre et la demande du moment. Revente de places latérales et haut de gamme : Les places offrant une meilleure vue sur le côté du terrain atteignent fréquemment 100,00 € à 180,00 € et plus.

Borussia Dortmund contre Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Dortmund et d’Elversberg

Le Borussia Dortmund a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, inscrivant 14 buts et en encaissant cinq. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-0 sur le terrain du VfB Stuttgart en Bundesliga. Durant cette série, il a également battu Villarreal 3-2 en Ligue des champions. Parmi ses autres résultats figurent une victoire 3-0 contre Paderborn et un succès 2-3 sur le terrain de Hoffenheim. Dortmund n’a pas encaissé de but lors de deux de ses cinq derniers matches.

Sur ses cinq derniers matches, Elversberg compte deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 en amical contre Waldhof Mannheim, tandis que son dernier match officiel s’est achevé sur un nul 0-0 face à Schalke 04 en Bundesliga. Auparavant, il s’était imposé 3-4 sur le terrain du Borussia Moenchengladbach et 3-2 contre le Bayer Leverkusen, mais avait également perdu 1-2 face au Bayern Munich.

Borussia Dortmund contre Elversberg : les confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible concernant les cinq dernières confrontations entre le Borussia Dortmund et Elversberg. D’autres éléments sur l’historique de leurs rencontres seront ajoutés dès qu’ils seront disponibles.