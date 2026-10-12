Le Borussia Dortmund reçoit l’Eintracht Francfort le samedi 24 octobre 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund.

Dortmund a pris l’ascendant lors des confrontations récentes, avec notamment une victoire spectaculaire 3-2 lors de la dernière réception de Francfort. Les matches entre ces deux équipes sont traditionnellement rythmés et riches en buts : leurs cinq dernières confrontations ont produit 22 buts au total.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund contre Eintracht Francfort, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort ?

Le Borussia Dortmund affronte l’Eintracht Francfort le samedi 24 octobre 2026 au Signal Iduna Park, à Dortmund.

Bundesliga - Journée 7 24 oct. 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort au Signal Iduna Park :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du BVB : Les membres du Borussia Dortmund bénéficient d’un accès prioritaire pendant la période de prévente. Pour les rencontres très demandées, comme celle face à l’Eintracht Francfort, les billets sont souvent épuisés pendant la vente réservée aux membres, avant même une éventuelle mise en vente au grand public.

Plateforme officielle de revente du BVB : Intégrée à la billetterie officielle du BVB, elle permet aux abonnés qui ne peuvent pas assister au match de revendre leur place en toute sécurité, au prix officiel.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les options proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort ?

Le prix des billets pour le match entre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort au Signal Iduna Park varie considérablement selon que vous achetez des billets au prix officiel auprès du club ou sur le marché de la revente :

1. Prix officiels des billets vendus directement par le club (billetterie du BVB)

Pour les billets achetés directement auprès du Borussia Dortmund, les prix sont fixés en fonction de la catégorie dans le stade :

Places debout (Südtribüne / Mur jaune) : 18,50 € (tarif normal) ou 11,00 € à 12,00 € (tarif réduit / moins de 18 ans)

Places assises (catégories 6 à 1) : de 35,00 € à 85,00 € selon l’emplacement et le bloc

Catégorie spéciale / places premium : 95,00 €

Billets jeunes / enfants : de 10,00 € à 20,00 € selon la tranche d’âge

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets d’entrée classiques (revente) : À partir d’environ 75,00 € et jusqu’à plus de 180,00 € pour des places assises ou debout standard, les places assises de catégorie intermédiaire coûtant généralement entre 150,00 € et 250,00 €.

Formules VIP / hospitalité : À partir de 400,00 € et jusqu’à plus de 700,00 € par personne (places premium, accès à un salon, restauration et boissons compris).

Borussia Dortmund contre Eintracht Francfort en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Dortmund et de l’Eintracht Francfort

Le Borussia Dortmund aborde ce match avec cinq victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, pour 14 buts inscrits et seulement cinq encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 en Bundesliga sur le terrain du VfB Stuttgart. Dortmund a également inscrit cinq buts sans en encaisser face au HEBC Hamburg en Coupe d’Allemagne. Avec trois victoires, aucun nul et aucune défaite en Bundesliga, le club a parfaitement lancé sa campagne en championnat.

Les cinq derniers matches de l’Eintracht Francfort présentent un bilan plus contrasté : deux victoires, deux nuls et une défaite, avec 19 buts inscrits et 12 encaissés. Son dernier résultat est un nul 2-2 sur le terrain de Fribourg, tandis que sa victoire 3-1 à Mayence constitue sa meilleure prestation en championnat sur cette période. La défaite 4-1 à Augsbourg, plus tôt en septembre, reste préoccupante.

Borussia Dortmund contre Eintracht Francfort : Les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur une victoire 3-2 de Dortmund en Bundesliga, au Signal Iduna Park, en mai 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Dortmund compte deux victoires contre une pour Francfort, ainsi que deux matches nuls. Ces cinq rencontres ont produit 22 buts au total, signe de matches ouverts et prolifiques entre les deux équipes.