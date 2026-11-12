Bolton Wanderers reçoit Blackburn Rovers le samedi 5 Desember 2026 à Bramall Lane, à Sheffield.

Lors de leurs dernières confrontations en championnat, pendant la saison 2018-2019 de Championship, Blackburn Rovers a pris le dessus en s'imposant 1-0 à domicile, puis 2-0 à Ewood Park. Auparavant, leurs duels avaient donné lieu à des matches riches en buts, notamment une large victoire 4-0 de Bolton et un succès 4-1 de Blackburn lors de la saison 2013-2014.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Bolton Wanderers contre Blackburn Rovers, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Bolton Wanderers contre Blackburn Rovers en Championship ?

Le coup d'envoi de Bolton Wanderers contre Blackburn Rovers sera donné au Toughsheet Community Stadium, à Bolton, dans le cadre du calendrier de Championship.

Championship - Journée 19 5 déc. 2026 - 07:30 Toughsheet Community Stadium

Comment acheter des billets pour Bolton Wanderers contre Blackburn Rovers en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Bolton Wanderers et Blackburn Rovers, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels de Bolton Wanderers : Achetez directement sur le site officiel du club ou à sa billetterie en créant un compte de supporter, une solution idéale pour les supporters de l'équipe à domicile et l'achat lors de la mise en vente générale.

Achetez directement sur le site officiel du club ou à sa billetterie en créant un compte de supporter, une solution idéale pour les supporters de l'équipe à domicile et l'achat lors de la mise en vente générale. Canaux officiels de Blackburn Rovers : Les supporters visiteurs peuvent acheter les billets spécialement réservés aux fans en déplacement directement sur la billetterie officielle de Blackburn Rovers.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Championship lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Bolton Wanderers contre Blackburn Rovers en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre Bolton Wanderers et Blackburn Rovers :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Généralement entre 22 £ et 36 £ .

Généralement entre . Prestations d'accueil le jour du match : À partir d'environ 42 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Places en tribune basse : À partir de 67 £ à 71 £ .

À partir de . Places revendues classiques et vues depuis les tribunes latérales : En moyenne entre 75 £ et 86 £.

Bolton Wanderers contre Blackburn Rovers en Championship : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Bolton Wanderers et de Blackburn Rovers

Bolton Wanderers aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches de Championship. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 1-0 sur le terrain de Charlton Athletic, après des défaites contre Bristol City (3-2) et à Middlesbrough (5-1). Sur ces cinq rencontres, Bolton a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

Blackburn Rovers a également remporté deux de ses cinq derniers matches de Championship et en a perdu trois. Son dernier résultat est une défaite 2-1 contre Stoke City, après un revers 4-0 face à Swansea City. Blackburn a aussi battu Wrexham 2-0 au cours de cette série de cinq matches, pendant laquelle il a marqué sept buts et en a encaissé huit.

Bolton Wanderers contre Blackburn Rovers : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s'est terminée sur un nul 2-2 lors d'un match amical de présaison en juillet 2021. Leur dernière confrontation officielle remontait à avril 2019, lorsque Blackburn Rovers avait battu Bolton Wanderers 2-0 en Championship. Sur les cinq confrontations répertoriées, Blackburn en a remporté deux, Bolton une, et deux matches se sont achevés sur un nul.