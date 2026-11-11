Bologne reçoit la Roma le samedi 5 décembre 2026 au Stadio Renato Dell'Ara, à Bologne.

Leur dernière confrontation en Serie A remonte au 25 avril 2026, lorsque la Roma s’est imposée 2-0 à Bologne grâce à des buts de Donyell Malen et Neil El Aynaoui. Plus tôt au printemps 2026, les deux clubs s’étaient également affrontés lors d’un huitième de finale spectaculaire de Ligue Europa, remporté de justesse par Bologne 5-4 sur l’ensemble des deux matches après un match retour riche en buts.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bologne-Roma, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Serie A entre Bologne et la Roma ?

Le coup d’envoi de Bologne-Roma sera donné le samedi 5 décembre 2026 au Stadio Renato Dell'Ara, à Bologne.

Serie A - Journée 14 4 déc. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Comment acheter des billets pour le match de Serie A entre Bologne et la Roma ?

Pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Bologne et la Roma, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les sites officiels des deux clubs (Bologna FC et AS Roma). C’est le moyen le plus fiable d’obtenir des places au prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Serie A entre Bologne et la Roma ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre Bologne et la Roma :

1. Canaux officiels des clubs

Curva / tribunes derrière les buts : 30 à 45 €

30 à 45 € Distinti / tribunes latérales : 55 à 90 €

55 à 90 € Tribuna / tribune centrale : 110 à 180 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Curva / niveaux supérieurs : 40 à 85 €

40 à 85 € Distinti / places latérales : 115 à 150 €

115 à 150 € Prestations premium / VIP : 160 à 200 € et plus

Bologne-Roma en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Bologne et de la Roma

Bologne a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ne s’inclinant que face à l’Inter. Son dernier résultat est une victoire 2-1 à domicile contre Monza. Au cours de cette série, le club s’est également imposé 4-2 sur le terrain de l’AC Milan. L’équipe de Palladino a inscrit 11 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

La Roma a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un nul. Elle reste sur une victoire 5-2 à Udinese, après avoir également battu Cagliari 4-2. L’équipe de Gasperini a inscrit 18 buts et en a encaissé dix lors de ses cinq dernières rencontres, dont une victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions.

Bologne-Roma : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 25 avril 2026, lorsque la Roma s’est imposée 2-0 au Stadio Renato Dell'Ara en Serie A. Plus tôt le même mois, les clubs s’étaient affrontés deux fois en Ligue Europa, Bologne l’emportant 3-4 sur l’ensemble des deux matches après un nul 1-1 à Bologne et une défaite 3-4 de la Roma à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Roma compte deux victoires, Bologne également, et un match s’est terminé par un nul.