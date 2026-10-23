Cette affiche marque la toute première confrontation entre les deux clubs dans une compétition officielle de l'UEFA. Bodø/Glimt aborde ce match avec l'ambition de retrouver de l'élan après des résultats contrastés sur la scène nationale et européenne, notamment une défaite face au Bayern Munich pour son entrée en Ligue des champions.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bodø/Glimt contre Lille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d'envoi de Bodø/Glimt contre Lille en Ligue des champions ?

Le coup d'envoi de Bodø/Glimt contre Lille sera donné à l'Aspmyra Stadion, à Bodø, le mardi 3 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Comment acheter des billets pour Bodø/Glimt contre Lille en Ligue des champions ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre le FK Bodø/Glimt et le LOSC Lille :

Billetteries officielles des clubs : Consultez directement les sites officiels du FK Bodø/Glimt, pour les billets à l'Aspmyra Stadion, et du LOSC Lille afin de vérifier si des billets sont en vente au grand public, si des périodes de priorité sont réservées aux membres ou si des offres officielles des clubs sont disponibles.

Plateformes de revente de billets : Si toutes les possibilités offertes par les clubs sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets grand public sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Bodø/Glimt contre Lille en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre le FK Bodø/Glimt et le LOSC Lille varie selon le canal de vente et la place choisie. La capacité relativement réduite de l'Aspmyra Stadion, d'environ 8 270 places, a une incidence importante sur les prix en raison de la demande.

1. Billetteries officielles des clubs

Billets standard grand public : Les prix se situent généralement entre 35 € et 150 € , conformément aux différentes catégories tarifaires habituelles de la phase de ligue de l'UEFA, selon que les places se trouvent derrière les buts ou dans les tribunes latérales.

Tribunes de supporters et espaces familiaux : Les places moins chères réservées aux membres du club ou situées dans des secteurs désignés coûtent généralement à partir de 30 € à 50 € , même si leur disponibilité est extrêmement limitée pour les grandes soirées européennes.

Billets pour le secteur visiteurs : Le prix des billets destinés aux supporters visiteurs est plafonné par la réglementation de l'UEFA à 50 € au maximum, soit un montant équivalent à celui de billets comparables pour les supporters locaux.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères ou en tribune supérieure : Sur les plateformes de revente et les bourses aux billets, les prix commencent autour de 270 € à 310 € en raison de la forte demande et de la capacité limitée du stade.

Places en tribunes latérales : Les places offrant une vue privilégiée dans les tribunes principales atteignent généralement 300 € à plus de 550 € sur le marché de la revente.

Offres VIP et hospitalité : Les prix des offres haut de gamme ou des annonces à disponibilité limitée sur les plateformes peuvent être nettement plus élevés selon les places encore disponibles et les tarifs pratiqués en temps réel par les vendeurs.

Bodø/Glimt contre Lille en Ligue des champions : Tout ce qu'il faut savoir

Bodø/Glimt contre Lille : La forme des deux équipes

Bodø/Glimt a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 2-6 en coupe face à Rana FK le 1er octobre, mais il avait perdu son précédent match d'Eliteserien 2-1 contre Brann. Son parcours en Ligue des champions a débuté par une défaite 5-0 face au Bayern Munich. Sur ces cinq matches, Glimt a marqué 14 buts et en a encaissé 16, le résultat contre le Bayern pesant lourdement dans ce bilan défensif.

Lille a remporté deux de ses cinq derniers matches, concédé un nul et subi deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 2-1 contre Nice en Ligue 1 le 20 septembre, mais il avait auparavant battu Troyes 2-0 en championnat. Son parcours en Ligue des champions a été marqué par une défaite 2-3 face au Real Betis. Lille a marqué six buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Bodø/Glimt contre Lille : Les confrontations récentes

Aucune donnée n'est disponible sur d'éventuelles confrontations précédentes entre Bodø/Glimt et Lille. Cette rencontre à l'Aspmyra Stadion sera le premier affrontement officiel recensé entre les deux clubs.