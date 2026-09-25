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Comment obtenir des billets pour Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Bodoe/Glimt affronte le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Bodoe/Glimt affronte le Borussia Dortmund le mercredi 14 octobre 2026 à l'Aspmyra Stadion de Bodoe.

Cette rencontre ne sera que la deuxième confrontation compétitive entre les deux équipes, après leur match palpitant lors de la campagne de Ligue des champions 2025. La situation géographique en haute latitude de l'Aspmyra et sa pelouse artificielle représentent un vrai test pour l'équipe allemande en déplacement.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund débute à l'Aspmyra Stadion de Bodoe, le mercredi 14 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
Aspmyra Stadion

Comment acheter des billets pour Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund en Ligue des champions de l'UEFA à l'Aspmyra Stadion, voici les principales options d'achat :

1. Vente officielle du club recevant (portail billetterie du FK Bodø/Glimt)

  • Source principale : le FK Bodø/Glimt vend les billets de match via son site officiel et sa plateforme de billetterie (TicketCo).
  • Priorité aux abonnés : les détenteurs d'abonnements et les membres du club bénéficient d'une première fenêtre prioritaire pour réclamer ou acheter des places supplémentaires à domicile pour les matches européens.
  • Vente grand public : les billets restants en admission générale sont mis en vente pour le grand public quelques semaines avant le jour du match. Étant donné la faible capacité de l'Aspmyra Stadion (environ 8 200 places), les ventes grand public pour les grandes affiches européennes partent rapidement.

2. Supporters visiteurs / parcage visiteurs (portail du Borussia Dortmund)

  • Supporters visiteurs : si vous supportez le Borussia Dortmund, les billets dans le parcage visiteurs doivent être obtenus directement via le portail officiel des supporters du Borussia Dortmund ou le système de billetterie réservé aux membres du club.

Combien coûtent les billets pour Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund à l'Aspmyra Stadion varient selon que vous achetez des billets primaires au tarif facial ou des billets sur le marché secondaire :

1. Billets primaires au tarif facial : les billets standard de phase de groupes/de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA vendus directement par le FK Bodø/Glimt ou alloués aux supporters visiteurs se situent généralement dans une fourchette d'environ 30 € à 70 € pour une place standard adulte en admission générale.

2. Marché secondaire et revente : en raison de la faible capacité de l'Aspmyra Stadion (environ 8 200 places) et de la forte demande, les prix actuels sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub commencent autour de 360 € à 441 € par billet, les places premium sur les côtés atteignant des tarifs plus élevés.

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund

Bodoe/Glimt a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant survenue lors de l'ouverture de sa campagne de Ligue des champions contre le Bayern Munich, avec un revers 5-0. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 3-2 contre Sandefjord en Eliteserien. Avant la défaite contre le Bayern, Glimt s'était imposé 2-1 à l'extérieur face à Fredrikstad et avait battu Rosenborg 4-2 à domicile. Sur ces cinq rencontres, l'équipe a marqué 15 buts et en a encaissé 11, même si le résultat contre le Bayern fausse considérablement les chiffres défensifs.

Le Borussia Dortmund a remporté chacun de ses cinq derniers matches, avec 13 buts marqués et seulement deux encaissés sur la période. Son résultat le plus récent a été une confortable victoire 3-0 contre Paderborn en Bundesliga. Dortmund a également battu Villarreal 3-2 lors de son entrée en lice en Ligue des champions et s'est imposé 3-2 à l'extérieur contre Hoffenheim en Bundesliga, démontrant sa capacité à aller chercher des résultats loin de ses bases.

BOD

BOD - Forme

RBK
V4-2
FRE
V1-2
FCB
D5-0
SAN
V3-2
BRA
D2-1
But marqué (encaissé)
10/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BVB

BVB - Forme

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
VFB
V0-1
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund : historique récent des confrontations directes

Les deux clubs ne se sont rencontrés qu'une seule fois en Ligue des champions, avec un match nul 2-2 au Signal Iduna Park en décembre 2025, le Borussia Dortmund recevant lors de cette rencontre. Ce résultat représente la seule donnée disponible sur les confrontations directes entre les deux équipes, ce qui signifie que ce match à l'Aspmyra Stadion n'est que la deuxième fois qu'elles s'affrontent à ce niveau.

Face à face

Bodoe/GlimtNulBorussia Dortmund
0
1
0
Ligue des Champions
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
2
FDM
2Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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