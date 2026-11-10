Comment obtenir des billets pour Bochum-Augsbourg : prix pour la Coupe d’Allemagne, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Bochum reçoit Augsbourg le mardi 1er décembre 2026 au Vonovia Ruhrstadion de Bochum.

Leur dernière confrontation en coupe a eu lieu au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne, le 28 octobre 2025. Bochum s’était imposé de justesse 1-0 sur le terrain d’Augsbourg, à la WWK Arena, grâce à un but de Gerrit Holtmann. En championnat, leurs rencontres lors de la saison 2024-2025 de Bundesliga avaient également été serrées : Augsbourg avait gagné 1-0 à domicile, puis 2-1 à l’extérieur, au Vonovia Ruhrstadion.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Bochum-Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Bochum-Augsbourg en Coupe d’Allemagne ?

Le coup d’envoi de Bochum-Augsbourg sera donné au Vonovia Ruhrstadion de Bochum le mardi 1er décembre 2026.

DFB-Pokal - 1/8 2 déc. 2026 - 14:45 Vonovia Ruhrstadion

Comment acheter des billets pour Bochum-Augsbourg en Coupe d’Allemagne ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Coupe d’Allemagne entre Bochum et Augsbourg, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les plateformes de billetterie officielles du VfL Bochum, pour les tribunes réservées à l’équipe à domicile au Vonovia Ruhrstadion, ou du FC Augsbourg, pour le contingent réservé aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Allemagne lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Bochum-Augsbourg en Coupe d’Allemagne ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Coupe d’Allemagne entre Bochum et Augsbourg :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout : Les tarifs commencent généralement entre 17 € et 20 € .

Les tarifs commencent généralement entre . Places assises classiques : Les tarifs se situent généralement entre 25 € et 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune inférieure / supporters : À partir d’environ 28 € à 45 € .

À partir d’environ . Places assises en tribune intermédiaire : À partir d’environ 80 € à 90 € ou plus.

Bochum-Augsbourg en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

Bochum-Augsbourg : la forme des équipes

Bochum aborde ce match avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 1-2 sur le terrain d’Energie Cottbus en 2. Bundesliga. Bochum a également battu Mayence 05 2-0 en Coupe d’Allemagne. Plus tôt dans cette série, le club s’est incliné face à Kaiserslautern et à l’Arminia Bielefeld, et a fait match nul 1-1 contre Wolfsburg. Sur ces cinq matches, Bochum a marqué six buts et en a encaissé cinq.

Augsbourg compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Son dernier résultat est une défaite 1-2 contre Fribourg en Bundesliga. Le club a également fait match nul 1-1 contre l’Union Berlin et tenu le Bayern Munich en échec 2-2, tout en s’imposant 4-2 sur le terrain de Sonnenhof Großaspach en coupe. Augsbourg a marqué onze buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches, signe d’une équipe qui se crée des occasions mais reste vulnérable en défense.

Bochum-Augsbourg : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe d’Allemagne le 28 octobre 2025 : Augsbourg recevait Bochum et s’est incliné 0-1. Auparavant, Bochum avait battu Augsbourg 1-2 à l’extérieur en Bundesliga, en avril 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Augsbourg a gagné deux fois, Bochum deux fois et un match s’est terminé sur un nul. Les deux équipes ont livré des rencontres serrées ces dernières années, avec un bilan parfaitement équilibré.