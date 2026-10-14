Boca Juniors reçoit Talleres de Córdoba à l’emblématique Estadio Alberto J. Armando, plus connu sous le nom de La Bombonera, le vendredi 16 octobre 2026. Le coup d’envoi est prévu à 21 h 30 ART (heure locale).

À quelle heure débute Boca Juniors-Talleres en Liga Profesional ?

Comment acheter des billets pour Boca Juniors-Talleres ?

Réservé aux membres du club ( SoySocio ) : Boca Juniors ne vend pas de billets au grand public. Les billets officiels sont distribués exclusivement sur le portail SoySocio, avec une priorité accordée aux Socios Activos (pour les populares et les plateas). Les places restantes sont proposées aux Socios Adherentes.

Forfaits pour le jour du match : Les personnes non membres et les touristes accèdent généralement au stade par l’intermédiaire d’agences touristiques locales (comme LandingPadBA ou Tangol), qui proposent des forfaits comprenant l’entrée au stade, des guides locaux, un accueil avant le match et les transferts dans le quartier.

Plateformes de revente : Les plateformes de billetterie tierces et les agences de revente proposent des billets individuels et des billets avec prestations d’accueil à des prix élevés, qui varient selon la demande, à condition qu’ils garantissent l’entrée au stade.

Conseils pour le jour du match et l’entrée au stade

Munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo : dans le cadre du dispositif de sécurité Tribuna Segura en vigueur les jours de match en Argentine, chaque personne doit présenter une pièce d’identité officielle délivrée par les autorités (ou un passeport physique pour les visiteurs étrangers) afin de franchir les contrôles de police autour du stade.

Méfiez-vous des revendeurs aux abords du stade : n’achetez ni billets ni cartes magnétiques auprès de revendeurs à la sauvette (revendedores) à l’extérieur du stade le jour du match. Les faux titres d’accès sont courants et seront refusés aux tourniquets électroniques.

Arrivez tôt : les rues du quartier de La Boca sont encombrées plusieurs heures avant le coup d’envoi. Prévoyez d’atteindre le périmètre de sécurité au moins 90 minutes avant le début du match, fixé à 21 h 30.

Supporters visiteurs : dans le football argentin, les supporters des équipes visiteuses ne sont pas autorisés à assister aux matches. Aucun quota officiel de billets n’est réservé aux supporters de Talleres qui font le déplacement.

Boca Juniors-Talleres en Liga Profesional : tout ce qu’il faut savoir

Boca Juniors-Talleres : la forme des équipes

Boca Juniors compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 0-1 contre Vasco da Gama en Copa Sudamericana, tandis que sa dernière rencontre de Liga Profesional s’est achevée sur un nul 2-2 face à Instituto. Plus tôt dans cette série, Boca a battu Union 3-0 en championnat et s’est imposé 0-2 sur le terrain de San Lorenzo. Sur ces cinq matches, le club a inscrit huit buts et en a encaissé quatre.

Talleres n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Liga Profesional, pour trois défaites et un nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre Independiente. Durant cette série, le club s’est également incliné 3-1 face à Instituto et 0-1 contre Belgrano. Sa seule victoire a été obtenue contre Union (2-1). Talleres a marqué trois buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Boca Juniors-Talleres : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est terminée par une victoire 0-1 de Boca Juniors sur le terrain de Talleres en Liga Profesional, en avril 2026. Boca a pris l’ascendant récemment, avec deux victoires lors des cinq derniers duels contre aucune pour Talleres, les trois autres rencontres s’étant achevées sur un nul. Ce bilan des confrontations directes reflète la domination générale de Boca dans cette affiche au cours des dernières saisons.