Comment obtenir des billets pour Birmingham City - Watford : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Birmingham City reçoit Watford le mardi 8 décembre 2026 au St Andrew's Knighthead Park.

Watford a pris l’ascendant lors des récentes confrontations, avec trois victoires sur ses cinq derniers matches de Championship contre Birmingham City, dont un succès 3-0 à Vicarage Road en janvier 2026. Le succès le plus marquant de Birmingham dans cette affiche remonte à décembre 2025, lorsqu’il s’était imposé 2-1 à domicile, à St Andrew's.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Birmingham City - Watford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Birmingham City - Watford en Championship ?

Birmingham City - Watford aura lieu au St Andrew's, Knighthead Park, le mardi 8 décembre 2026.

Championship - Journée 20 8 déc. 2026 - 15:00 St Andrew's Knighthead Park

Comment acheter des billets pour Birmingham City - Watford en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Birmingham City et Watford, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter directement sur les billetteries officielles de Birmingham City FC ou de Watford FC est le moyen principal et le plus fiable d’obtenir des places autorisées au St Andrew's Knighthead Park.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Birmingham City - Watford en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre Birmingham City et Watford :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes : Généralement entre 25 et 35 £ environ .

Généralement entre . Tarifs réduits (seniors et jeunes adultes) : Généralement entre 20 et 25 £ .

Généralement entre . Billets jeunes : Souvent entre 5 et 15 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Places classiques ou derrière les buts : Prix de départ aux alentours de 50 à 65 £.

Prix de départ aux alentours de Places sur les côtés du terrain ou avec une vue de choix : Généralement entre 75 et 110 £ ou plus.

Birmingham City - Watford en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Birmingham City et de Watford

Birmingham City aborde ce match en excellente forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de Championship. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 à domicile contre Swansea City le 7 novembre. Durant cette série, le club a également battu Millwall 3-0 et s’est imposé 1-3 sur le terrain de Lincoln City. Sa seule contre-performance a été une défaite 1-0 contre Cardiff City le 24 octobre. Sur ces cinq matches, Birmingham a marqué neuf buts et en a encaissé trois.

Les cinq derniers résultats de Watford dressent un tableau plus contrasté, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Le club a fait match nul 0-0 à Middlesbrough le 7 novembre et battu Lincoln City 1-0 trois jours plus tôt. Mais ses défaites contre Norwich City et Wolverhampton Wanderers, plus tôt dans cette série, illustrent l’irrégularité qui le maintient parmi les trois derniers du classement. Watford a marqué cinq buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Birmingham City - Watford : les dernières confrontations

Lors de la dernière rencontre entre les deux clubs, Watford s’est imposé 3-0 à Vicarage Road en janvier 2026. Auparavant, Birmingham avait remporté un match à domicile 2-1 en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations en Championship, Watford compte trois victoires et Birmingham une, tandis qu’un autre match a également tourné à l’avantage de Birmingham à domicile durant cette période. Les résultats montrent que Watford présente le meilleur bilan récent dans cette affiche.