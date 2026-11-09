Le Real Betis reçoit le Rayo Vallecano le dimanche 29 novembre 2026 à l’Estadio de La Cartuja.

Lors de leur dernière rencontre en championnat, en février 2026, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul disputé (1-1) à l’Estadio de La Cartuja, Cédric Bakambu et Isi Palazón ayant marqué chacun un but. Ce résultat faisait suite à un match nul fermé et sans but à Vallecas, en décembre 2025, plus tôt dans la saison 2025-2026 de Liga.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Real Betis-Rayo Vallecano, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre le Real Betis et le Rayo Vallecano ?

Le coup d’envoi de Real Betis-Rayo Vallecano sera donné le dimanche 29 novembre 2026 à l’Estadio de La Cartuja, à Séville.

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Real Betis et le Rayo Vallecano ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Betis et le Rayo Vallecano :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les sites officiels du Real Betis et du Rayo Vallecano, les sources les plus fiables et les plus directes pour la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Real Betis et le Rayo Vallecano ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Betis et le Rayo Vallecano :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : À partir d’environ 25 € pour les places derrière les lignes de but ou dans les tribunes supérieures.

À partir d’environ pour les places derrière les lignes de but ou dans les tribunes supérieures. Places en tribune intermédiaire et le long du terrain : Généralement entre 45 € et 90 € , selon les places disponibles dans chaque bloc.

Généralement entre , selon les places disponibles dans chaque bloc. Formules VIP et prestations d’hospitalité : À partir de 150 € à 250 € et plus, avec un accès amélioré aux salons et des sièges rembourrés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères à la revente : À partir d’environ 25 € à 30 € pour une vue depuis la tribune supérieure ou derrière un but.

À partir d’environ pour une vue depuis la tribune supérieure ou derrière un but. Prix moyens à la revente : Environ 115 € à 140 € en moyenne, selon l’évolution de la demande à l’approche du match.

Real Betis-Rayo Vallecano en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Betis et du Rayo Vallecano

Le Real Betis compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre le Celta Vigo en Liga, après une victoire 1-0 face à Feyenoord en Ligue des champions. Plus tôt dans cette série, il a subi une défaite 5-2 contre Barcelone, mais a aussi battu Porto 3-2 et largement dominé Osasuna 5-2. Sur ces cinq rencontres, le Betis a inscrit 11 buts et en a encaissé huit.

Le Rayo Vallecano compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-0 contre Elche, après un nul 1-1 face à Getafe. Son unique victoire dans cette série a été obtenue contre l’Espanyol (2-1). Le Rayo a inscrit cinq buts et en a encaissé dix sur ces cinq matchs, un bilan qui illustre la fragilité défensive à laquelle Benat San Jose voudra remédier.

Real Betis-Rayo Vallecano : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre ces deux clubs remonte à février 2026 : ils s’étaient séparés sur un nul 1-1 à l’Estadio de La Cartuja, en Liga. Le bilan de leurs cinq dernières confrontations est très équilibré : le Rayo en a remporté une, aucune des deux équipes n’a dominé et les matchs nuls ont été fréquents, trois des cinq rencontres s’étant terminées sur un score de parité. Le Rayo est la seule équipe à s’être imposée lors des confrontations récentes, avec une victoire 2-0 à domicile en mars 2024.