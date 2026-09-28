Comment obtenir des billets pour Belgique-Turquie : prix de la Ligue des nations de l'UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Belgique reçoit la Türkiye dans un choc palpitant de la phase de groupes de l’UEFA Nations League au Stade Maurice Dufrasne de Liège le 2 octobre 2026. Cette affiche à haute intensité met aux prises deux sélections européennes dynamiques en quête de points précieux dans le tournoi.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Belgique - Türkiye en UEFA Nations League A ?

Belgique - Türkiye se joue au Stade Maurice Dufrasne de Liège, avec un coup d’envoi dont l’horaire reste à confirmer.

UEFA Nations League A - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Où acheter des billets pour Belgique - Türkiye ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération royale belge de football (RBFA), qui fait office de distributeur principal pour les matches à domicile. Le portail officiel est votre premier point de passage pour obtenir des billets à leur valeur faciale pendant les phases de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Belgique - Türkiye ?

Les prix standard des billets sur le site officiel de la RBFA commencent à 35 € pour une entrée en admission générale, avec des tarifs variables selon le secteur et la vue dans le Stade Maurice Dufrasne.

Sur les marchés secondaires tels que StubHub, les prix des billets commencent actuellement à 60 € par place, et fluctuent en fonction de la disponibilité en temps réel et de la demande.

Belgique - Türkiye en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de la Türkiye

La Belgique a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde, mais auparavant elle avait signé une victoire 4-1 contre les États-Unis et un succès 3-2 face au Sénégal. Son résultat le plus convaincant sur cette série a été une victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Sur ces cinq matches, la Belgique a marqué 11 buts et en a encaissé huit.

La Türkiye a gagné deux matches, en a perdu deux et a concédé un nul lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde le 26 juin, après des défaites en phase de groupes face à l’Australie et au Paraguay. Plus tôt, des victoires contre le Venezuela et la Macédoine du Nord avaient montré sa capacité à monter en puissance avant le tournoi. La Türkiye a inscrit huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Belgique - Türkiye : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1, lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe disputé en Belgique le 3 juin 2011. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan est parfaitement équilibré, avec une victoire de la Belgique, une victoire de la Türkiye et trois matches nuls. Ces cinq rencontres ont produit un total de 13 buts, dont un nul 3-3 lors d’un match amical en 2006 et une victoire 3-2 de la Türkiye dans un match qualificatif en 2010.



