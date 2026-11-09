Deux géants du football européen s’affrontent : la Belgique reçoit l’Italie au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, pour un choc de Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA aux enjeux élevés. Les rencontres entre ces deux grandes sélections offrent régulièrement un football de haut niveau technique, des duels tactiques et des moments de suspense sur la scène internationale.

Face à la forte demande attendue des supporters des deux équipes, il faudra agir vite pour obtenir une place au stade. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, le calendrier, les prix et les liens directs pour acheter vos billets dès maintenant.

À quelle heure débute Belgique-Italie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Belgique-Italie se jouera au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Où acheter des billets pour Belgique-Italie ?

Les billets officiels sont distribués sur le portail de la Fédération royale belge de football et par les canaux de billetterie officiels de l’UEFA. La vente au grand public débute généralement quelques semaines avant le coup d’envoi, mais les contingents initiaux s’épuisent rapidement en raison de la forte demande dans toute l’Europe.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, la plateforme de revente StubHub peut vous permettre d’obtenir une place avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Belgique-Italie ?

Sur les plateformes officielles, les prix commencent autour de 35 € pour une place en catégorie générale dans les tribunes supérieures derrière les buts. Les places dans les sections centrales proches du terrain coûtent davantage, selon leur emplacement dans le stade et leur catégorie.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, la plateforme de revente StubHub constitue une autre possibilité pour obtenir une place à la dernière minute, avec des prix débutant autour de 42 €.

Belgique-Italie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de l’Italie

La Belgique aborde ce match dans une forme correcte, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres. En Coupe du monde, elle a battu les États-Unis, le Sénégal et la Nouvelle-Zélande avant de s’incliner face à l’Espagne en quart de finale. Elle a également fait match nul 0-0 contre l’Iran en phase de groupes. Sur ces cinq rencontres, elle a inscrit sept buts et en a encaissé trois. La défaite contre l’Espagne, concédée avec un but d’écart, est sa seule défaite.

La dynamique récente de l’Italie est différente. Mancini hérite d’une équipe qui compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Les deux succès en amical contre la Grèce et le Luxembourg en juin ont apporté quelques signes encourageants tardifs, mais les défaites face à la Norvège et à la Bosnie-Herzégovine plus tôt dans la campagne de qualification montrent pourquoi une reconstruction est nécessaire. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

Belgique-Italie : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 1-0 de l’Italie à l’extérieur, en Ligue des nations, en novembre 2024. Le mois précédent, le match aller à Bologne s’était achevé sur un nul 2-2, illustrant à quel point ces deux sélections se sont montrées proches ces dernières années. Sur leurs cinq dernières confrontations, disputées en Ligue des nations et au Championnat d’Europe, l’Italie présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour la Belgique et un match nul. Elle n’a encaissé que quatre buts lors de ces cinq rencontres.