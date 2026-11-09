Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoBelgique
Koning Boudewijnstadion
team-logoItalie
Book Belgium vs Italy Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Belgique-Italie : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Belgique
Italie

La Belgique affronte l’Italie en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment obtenir vos billets.

Deux géants du football européen s’affrontent : la Belgique reçoit l’Italie au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, pour un choc de Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA aux enjeux élevés. Les rencontres entre ces deux grandes sélections offrent régulièrement un football de haut niveau technique, des duels tactiques et des moments de suspense sur la scène internationale.

Face à la forte demande attendue des supporters des deux équipes, il faudra agir vite pour obtenir une place au stade. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, le calendrier, les prix et les liens directs pour acheter vos billets dès maintenant.

À quelle heure débute Belgique-Italie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Belgique-Italie se jouera au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

crest
UEFA Nations League A - Journée 6
Koning Boudewijnstadion

Où acheter des billets pour Belgique-Italie ?

Les billets officiels sont distribués sur le portail de la Fédération royale belge de football et par les canaux de billetterie officiels de l’UEFA. La vente au grand public débute généralement quelques semaines avant le coup d’envoi, mais les contingents initiaux s’épuisent rapidement en raison de la forte demande dans toute l’Europe.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, la plateforme de revente StubHub peut vous permettre d’obtenir une place avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Belgique-Italie ?

Sur les plateformes officielles, les prix commencent autour de 35 € pour une place en catégorie générale dans les tribunes supérieures derrière les buts. Les places dans les sections centrales proches du terrain coûtent davantage, selon leur emplacement dans le stade et leur catégorie.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, la plateforme de revente StubHub constitue une autre possibilité pour obtenir une place à la dernière minute, avec des prix débutant autour de 42 €.

Belgique-Italie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de l’Italie

La Belgique aborde ce match dans une forme correcte, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres. En Coupe du monde, elle a battu les États-Unis, le Sénégal et la Nouvelle-Zélande avant de s’incliner face à l’Espagne en quart de finale. Elle a également fait match nul 0-0 contre l’Iran en phase de groupes. Sur ces cinq rencontres, elle a inscrit sept buts et en a encaissé trois. La défaite contre l’Espagne, concédée avec un but d’écart, est sa seule défaite.

La dynamique récente de l’Italie est différente. Mancini hérite d’une équipe qui compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Les deux succès en amical contre la Grèce et le Luxembourg en juin ont apporté quelques signes encourageants tardifs, mais les défaites face à la Norvège et à la Bosnie-Herzégovine plus tôt dans la campagne de qualification montrent pourquoi une reconstruction est nécessaire. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

BEL

BEL - Forme

ESP
D2-1
ITA
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
FRA
D4-1
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ITA

ITA - Forme

GRÈ
V0-1
BEL
D0-2
TUR
V1-4
FRA
N1-1
TUR
V3-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Belgique-Italie : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 1-0 de l’Italie à l’extérieur, en Ligue des nations, en novembre 2024. Le mois précédent, le match aller à Bologne s’était achevé sur un nul 2-2, illustrant à quel point ces deux sélections se sont montrées proches ces dernières années. Sur leurs cinq dernières confrontations, disputées en Ligue des nations et au Championnat d’Europe, l’Italie présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour la Belgique et un match nul. Elle n’a encaissé que quatre buts lors de ces cinq rencontres.

Face à face

BelgiqueNulItalie
1
1
3
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
0
Belgique badge
Belgique
BEL
2
FDM
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
0
Italie badge
Italie
ITA
1
FDM
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
2
FDM
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
1
FDM
Championnats d'europe
Belgique badge
Belgique
BEL
1
Italie badge
Italie
ITA
2
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google