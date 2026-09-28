Comment obtenir des billets pour Belgique - France : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Belgique reçoit la France au stade Roi-Baudouin de Bruxelles le lundi 28 septembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent une semaine plus tard au match retour au Stade de France, à Saint-Denis. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un calendrier relevé du groupe A1 de la Ligue A, qui comprend également l’Italie et la Turquie, avec un derby franco-belge qui a toujours une saveur particulière au vu de l’histoire entre les deux nations.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Belgique-France dès maintenant, y compris les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Belgique-France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Belgique-France se joue au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer.

UEFA Nations League A - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Où acheter des billets pour Belgique-France ?

Les billets pour le match de Bruxelles sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de l’Union royale belge des sociétés de football association, avec en général une priorité donnée aux membres avant qu’un éventuel reliquat ne soit proposé au grand public. Les canaux officiels de la Fédération française de football (FFF), y compris les ventes directes via le Stade de France, constituent l’équivalent pour le match retour à Saint-Denis.

Quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fin des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l’approche de chaque match

Disponibilité limitée – les annonces officielles pour le match de Bruxelles montrent qu’il ne reste qu’une petite fraction des billets, alors que la demande augmente rapidement

Transferts garantis – chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Marché secondaire – StubHub est la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées

Compte tenu de la rapidité avec laquelle le match de Bruxelles se remplit, il est fortement recommandé de réserver tôt pour les deux manches de ce derby.

Combien coûtent les billets pour Belgique-France ?

Les prix officiels pour le match de Bruxelles sont fixés via les canaux de billetterie de l’Union royale belge des sociétés de football association, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des stocks disponibles. Les tarifs officiels de la FFF et du Stade de France s’appliquent de la même manière pour le match de Saint-Denis.

Places les moins chères (Bruxelles) : à partir d’environ 50 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts au stade Roi-Baudouin

Places de milieu de gamme (Bruxelles) : sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Match retour à Saint-Denis : les prix au Stade de France devraient suivre une tendance similaire compte tenu du profil de derby de cette affiche, avec une demande en hausse à mesure que le match approche

Comme pour tout derby très demandé, les prix peuvent évoluer rapidement, donc sécuriser votre place au plus tôt est généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Belgique-France en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de la France

La Belgique aborde cette rencontre avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Auparavant, elle avait enregistré une victoire 1-4 contre les États-Unis et un succès 3-2 face au Sénégal, tandis qu’un large 1-5 contre la Nouvelle-Zélande a été son résultat le plus convaincant sur cette série. Un match nul 0-0 contre l’Iran a complété cette séquence de cinq rencontres. La Belgique a inscrit 11 buts et en a concédé huit sur cette période.

Les cinq derniers matches de la France ont produit trois victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde. Elle s’est également inclinée 0-2 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place, mais des succès antérieurs contre le Maroc (2-0), le Paraguay (1-0) et la Suède (3-0) ont montré sa capacité à maîtriser les rencontres. La France a marqué dix buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Belgique-France : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-2 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé à Bruxelles en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations, la France s’est imposée à quatre reprises contre une seule victoire belge, ce seul succès de la Belgique étant intervenu lors d’une demi-finale de Coupe du monde 2018 conclue sur un 0-1 pour la France au match retour. La France a été la nation dominante dans l’histoire récente entre les deux pays.



